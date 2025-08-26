کشف کلاهبرداری ۵ میلیاردی در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کار آگاه امیر حسام اظهار کرد،: به دنبال شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از وی، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: طی بررسی‌ها مشخص شد متهم در تماس تلفنی با شاکی خود را جراح متخصص معرفی کرده و پس از جلب اعتماد وی و به بهانه سرمایه گذاری در بازار طلا اقدام به سفارش تلفنی طلای آب شده به وزن ۶۱ گرم کرده است.

حسام افزود: متهم با ارسال تصاویر جعلی فیش‌های واریزی و حواله‌های بانکی اعلام داشته که مبلغ تا ساعاتی دیگر به حساب می‌نشیند و راننده شخصی خود را برای دریافت طلا می‌فرستد و شاکی نیز با توجه به اینکه فیش ارسالی از سوی متهم حواله بین بانکی بوده نسبت به تحویل اموال به شخصی به هویت نامشخص (راننده) اقدام می‌کند.

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان با بیان اینکه متهم پس از دریافت طلا موبایل خود را خاموش کرده و دیگر پاسخگو نبوده، گفت: با تلاش بی وقفه و انجام اقدامات تخصصی، مأموران پی بردند در یکی از استان‌های همجوار نیز یک کلاهبرداری با شیوه مشابه رخ داده و متهم دستگیر شده است.

حسام افزود: پس از هماهنگی قضائی و در تحقیقات مقدماتی، متهم به کلاهبرداری و دریافت ۶۱ گرم طلا به ارزش پنج میلیارد ریال در گرگان اعتراف کرد.