  1. استانها
  2. اصفهان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸

افتتاح و بهره‌برداری۳۶ پروژه در شهرستان فریدن هم‌زمان با هفته دولت

افتتاح و بهره‌برداری۳۶ پروژه در شهرستان فریدن هم‌زمان با هفته دولت

فریدن _ فرماندار فریدن از افتتاح و بهره‌برداری ۳۶ پروژه در شهرستان با شعار ۱۲ ماه تلاش ۱۲ روز دفاع خبر داد .

بهرام خواجه سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت ۳۶ پروژه در سطح شهرستان فریدن با اعتباری بالغ بر ۱۱۶ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: ۵ پروژه دیگر نیز با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد.

فرماندار فریدن خاطرنشان کرد: از جمله پروژه‌هایی که در شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید می‌توان به احداث زمین چمن مصنوعی، جدول‌گذاری معابر، افتتاح سالن ورزشی روستای سفتجان، زیرسازی و اجرای آسفالت معابر، ایمن‌سازی راه‌ها، رفع ضعف ولت و تبدیل سیم به کابل، خط انتقال شبکه آب مجموعه مسکن نهضت ملی و..... اشاره کرد.

کد خبر 6571442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها