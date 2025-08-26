بهرام خواجه سعیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت ۳۶ پروژه در سطح شهرستان فریدن با اعتباری بالغ بر ۱۱۶ میلیارد تومان افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: ۵ پروژه دیگر نیز با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان کلنگزنی خواهد شد.
فرماندار فریدن خاطرنشان کرد: از جمله پروژههایی که در شهرستان به بهرهبرداری خواهد رسید میتوان به احداث زمین چمن مصنوعی، جدولگذاری معابر، افتتاح سالن ورزشی روستای سفتجان، زیرسازی و اجرای آسفالت معابر، ایمنسازی راهها، رفع ضعف ولت و تبدیل سیم به کابل، خط انتقال شبکه آب مجموعه مسکن نهضت ملی و..... اشاره کرد.
