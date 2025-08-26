خدمت صادقانه، رمز ماندگاری در تاریخ است

‌به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری عصر امروز سه شنبه در نشست شورای اداری استان که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، خدمت به مردم را نعمتی الهی خواند و افزود: قدردانی از زحمات دولت، وظیفه‌ای اخلاقی و دینی است که باید در رفتار و گفتار مسئولان نمود داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان، ضمن خیرمقدم به رئیس سازمان محیط زیست و هیئت همراه، سفر مسئولان به استان را مایه برکت و نشاط اجتماعی دانست و اظهار امیدواری کرد که این حضورها منجر به گشایش در امور مردم شود.

حجت‌الاسلام فاطمی با تأکید بر اینکه خدمت‌گزاری نباید در سطح امور روزمره باقی بماند، گفت: خدمت واقعی آن است که با اخلاص، ایثار و فداکاری همراه باشد و در میدان رقابت خدمت‌گذاری، پیشتاز باشد.

وی افزود: مسئولان باید با پاسخگویی صحیح، احترام به مردم و دلسوزی در حل مشکلات، رضایت عمومی را جلب کنند؛ چرا که شانه خالی کردن از مسئولیت، موجب کاهش برکت و سعادت فردی و اجتماعی خواهد شد.

فاطمی با اشاره به ارزش‌های اسلامی و نهضت انقلاب، هدف اصلی نظام را پیاده‌سازی اسلام، اخلاق و احکام دینی در جامعه دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر تحقق کامل اسلام در ساختارهای اجرایی کشور تأکید دارند و این مسیر، راهی برای خدمت به ملت و حمایت از محرومان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین با یادآوری نقش مرحوم آیت‌الله العظمی قمی در مقابله با استبداد رضاخانی، از مجاهدت‌های ایشان در دفاع از اسلام و ارزش‌های دینی تجلیل کرد و گفت: این الگوهای تاریخی باید چراغ راه مسئولان امروز باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حمایت رهبر انقلاب از رئیس‌جمهور و تأکید ایشان بر خدمت به طبقات ضعیف، خواستار توجه جدی مسئولان به این قشر شد و افزود: خدمت به محرومان، وظیفه‌ای انقلابی و انسانی است.

حجت‌الاسلام فاطمی با تبریک هفته دولت، از همه مسئولان خواست تا با همت و تلاش مضاعف، نامی نیک و خاطره‌ای ماندگار از خود برجای گذارند؛ همچون شهیدان رجایی و باهنر که الگوی خدمت صادقانه و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی هستند.