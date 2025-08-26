  1. استانها
اداره تبلیغات اسلامی پیشتاز در ترویج دین و برنامه‌های فرهنگی است

خارگ- بخشدار ویژه خارگ گفت: با تقدیر از تلاش‌های اداره تبلیغات اسلامی در عرصه تبلیغ دین و ترویج ارزش‌های مذهبی، آن را یکی از پیشتازان فرهنگی در جزیره خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر سه شنبه در نشست با رئیس نمایندگی اداره تبلیغات اسلامی خارگ با اشاره به برنامه‌های اجراشده در سال‌های اخیر اظهار کرد: اداره تبلیغات اسلامی یکی از پیشتازان عرصه تبلیغ دین و دینداری و برنامه‌های فرهنگی مذهبی است؛ به‌ویژه اقداماتی مانند «محفل»، «طرح زندگی با آیه‌ها» و برگزاری آیین‌هایی نظیر برنامه «جاماندگان اربعین» که موجب ارتقای اخلاق عمومی و انسجام اجتماعی در جامعه جزیره شده است.

وی افزود: این نوع برنامه‌ها نه تنها زمینه‌ساز تقویت ایمان و نشاط فرهنگی در میان مردم شده، بلکه ظرفیت‌های اجتماعی و همدلی جامعه را نیز افزایش داده است: برنامه‌های فرهنگی هدفمند، به‌ویژه آنهایی که مخاطب‌محور و خانواده‌محور هستند، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت هویت دینی ایفا می‌کنند.

بخشدار ویژه خارگ بر لزوم حمایت همه‌جانبه از اداره تبلیغات اسلامی تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و فعالان فرهنگی برای گسترش برنامه‌های دینی و فرهنگی در جزیره شد: ما موظفیم با فراهم‌سازی امکانات، تسهیل مجوزها و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، از این جریان اثرگذار حمایت کنیم تا برنامه‌ها با کیفیت و در گستره وسیع‌تری اجرا شوند.

حجت الاسلام محسن ملکوتی رئیس نمایندگی اداره تبلیغات اسلامی در این دیدار گزارشی از فعالیت‌های آینده و طرح‌های فرهنگی پیش‌رو ارائه کردند و خواستار تعامل مستمر با بخشداری و دیگر دستگاه‌ها برای اجرای بهتر برنامه‌ها شدند. در پایان، توافق شد جلسات تعامل و برنامه‌ریزی مشترک با هدف تقویت برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در جزیره به‌صورت منظم برگزار شود.

