به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور عصر سه شنبه در نشست با رئیس نمایندگی اداره تبلیغات اسلامی خارگ با اشاره به برنامههای اجراشده در سالهای اخیر اظهار کرد: اداره تبلیغات اسلامی یکی از پیشتازان عرصه تبلیغ دین و دینداری و برنامههای فرهنگی مذهبی است؛ بهویژه اقداماتی مانند «محفل»، «طرح زندگی با آیهها» و برگزاری آیینهایی نظیر برنامه «جاماندگان اربعین» که موجب ارتقای اخلاق عمومی و انسجام اجتماعی در جامعه جزیره شده است.
وی افزود: این نوع برنامهها نه تنها زمینهساز تقویت ایمان و نشاط فرهنگی در میان مردم شده، بلکه ظرفیتهای اجتماعی و همدلی جامعه را نیز افزایش داده است: برنامههای فرهنگی هدفمند، بهویژه آنهایی که مخاطبمحور و خانوادهمحور هستند، نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت هویت دینی ایفا میکنند.
بخشدار ویژه خارگ بر لزوم حمایت همهجانبه از اداره تبلیغات اسلامی تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و فعالان فرهنگی برای گسترش برنامههای دینی و فرهنگی در جزیره شد: ما موظفیم با فراهمسازی امکانات، تسهیل مجوزها و تقویت زیرساختهای فرهنگی، از این جریان اثرگذار حمایت کنیم تا برنامهها با کیفیت و در گستره وسیعتری اجرا شوند.
حجت الاسلام محسن ملکوتی رئیس نمایندگی اداره تبلیغات اسلامی در این دیدار گزارشی از فعالیتهای آینده و طرحهای فرهنگی پیشرو ارائه کردند و خواستار تعامل مستمر با بخشداری و دیگر دستگاهها برای اجرای بهتر برنامهها شدند. در پایان، توافق شد جلسات تعامل و برنامهریزی مشترک با هدف تقویت برنامههای فرهنگی و آموزشی در جزیره بهصورت منظم برگزار شود.
