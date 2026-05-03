به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری معاون منابع انسانی و امور شوراهای شهر تهران اظهار کرد: لایحه‌ای با عنوان «اقدامات اضطراری» از سوی شهرداری به شورای شهر تهران ارائه شده که شامل ۶ حوزه مأموریتی و ۱۱ محور است.

وی افزود: تراکم بالای جمعیت، وابستگی به شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات و محدودیت ظرفیت سامانه‌های امدادی، ضرورت تدوین یک لایحه جامع برای حفاظت از ساکنان پایتخت و پشتیبانی از فعالیت‌های شهری را برجسته کرد و در واقع لایحه‌ با هدف ارتقای تاب‌آوری شهر، کاهش تلفات و خسارات احتمالی و تضمین استمرار خدمات ضروری تدوین شده است.

معاون منابع انسانی و امور شوراهای شهر تهران گفت: لایحه رویکردی حمایتی نسبت به گروه‌های اقتصادی مرتبط با شهرداری همچون غرفه‌داران، طرف‌های قرارداد، مستأجران واحدهای تجاری و بهره‌برداران قراردادهای مشارکتی اتخاذ می‌کند.

وی ادامه داد: اجرای این لایحه علاوه بر تقویت آمادگی مدیریت بحران، موجب افزایش آگاهی و آمادکی خانوارها، کاهش اختلال در خدمات شهری، حفظ پایداری جریان اقتصادی وابسته به شهرداری و ایجاد انسجام سازمانی در مواجهه با تهدیدات خواهد شد.

باقری تصریح کرد: این سند چارچوبی عملیاتی برای مدیریت هوشمندانه شرایط جنگی و پشتیبانی همه جانبه از شهروندان و ذی‌نفعان شهری فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌پذیری پایتخت در برابر بحران‌های امنیتی داشته باشد.

وی اضافه کرد: لایحه را برای تصویب به شورای شهر تهران ارسال کرده‌ایم و بعد از بررسی و تصویب اجرا خواهیم کرد.