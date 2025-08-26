به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان قائم‌مقام وزیر و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، به همراه جمعی از مدیران این وزارتخانه، با حضور در منزل شهید ابوالحسن آل‌اسحاق با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آل‌اسحاق، ایثار و ازخودگذشتگی شهدا را سرمایه‌ای ماندگار برای نظام اسلامی دانست و تأکید کرد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون مجاهدت‌ها و جانفشانی‌های شهداست.

پورجمشیدیان ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده شهید، افزود: خانواده‌های معظم شهدا چشم و چراغ ملت ایران هستند و قدردانی از آنان وظیفه همه مسئولان و آحاد جامعه است.

شهید آل اسحاق متولد سال ۱۳۳۳ در خانواده‌ای متدین و فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران بود.

با آغاز جنگ تحمیلی به همراه خانواده به شهر دزفول نقل مکان کرد و عازم جبهه شد. وی پس از مدتی از سوی شهید عطایی استاندار اسبق ایلام به سمت معاونت عمرانی استانداری ایلام منصوب شد.

این شهید بزرگوار قبل از تصدی معاونت عمرانی استانداری ایلام، فرمانده سپاه شهر تبریز و از دوستان صمیمی حاج مهدی باکری فرمانده لشکر ۳۱ عاشورای آذربایجان شرقی بود.