به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک معاونان اول سران قوا با حضور معاونین اول قوه قضائیه و مجریه، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، دبیر هیات دولت، سخنگوی دولت و جمعی از مسئولان سه قوه امروز سه شنبه برگزار شد.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول، هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، به همدلی و همکاری خوب قوای سه گانه اشاره کرد و گفت: مسیر خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان با وحدت و هماهنگی همه مسئولان سه قوه هموارتر می‌شود و در مقطع فعلی این همکاری و وحدت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

در این جلسه هیئت تصفیه تعاونی‌های منحل شده گزارشی از وضعیت عملکرد و تعیین تکلیف تعاونی‌های غیرمجاز در سراسر کشور ارائه کرد و از عملکرد این هیات در راستای تعیین تکلیف و بازگشت مبالغ سپرده‌گذاری شده مردم در این تعاونی‌های اعتباری و مالی تقدیر شد.

در ادامه نیز در خصوص تسهیل و رفع موانع تردد ایرانیان خارج از کشور به میهن به ویژه نخبگان و چهره‌های مشهور بحث و تبادل نظر شد.