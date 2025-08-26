ظرفیت ارتباطی حرم مطهر رضوی ۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی دلگیر ظهر سه شنبه به پروژه توسعه شبکه فیبر نوری مبتنی بر فناوریFTTx اشاره و اظهار کرد: این پروژه که از سال گذشته آغاز شده، تاکنون موفق به انجام حدود ۹۵۰ کیلومتر حفاری در سطح استان شده است. نیمی از این حفاری‌ها در کلان‌شهر مشهد و مابقی در شهرستان‌های استان صورت گرفته است.

دلگیر ابراز کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار خانوار در سطح استان تحت پوشش خدمات اینترنت ثابت(FTTx) قرار گرفته‌اند. هدف نهایی، پوشش تمامی خانوارهای شهری تا پایان دولت جاری است که تعداد آن‌ها حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار برآورد می‌شود. تاکنون حدود ۲۵ درصد از این هدف محقق شده است.

مدیرکل ارتباطات خراسان رضوی از بهره‌برداری فاز دوم توسعه شبکه IP ملی در هفته دولت امسال خبر داد و گفت: در این فاز، ظرفیت ۶۰۰ گیگابایت بر ثانیه به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین فاز سوم توسعه شبکه انتقال با ظرفیت ۳۶۵۰ گیگابایت بر ثانیه در دست اجراست.

وی افزود: مراکز تحت پوشش این فاز شامل شهرهایی چون بجستان، چناران، داورزن، قوچان، گناباد، مهدی‌آباد، مشهد، نیشابور، رباط سفید، سبزوار، صالح‌آباد، سرخس، تایباد، تربت حیدریه و تربت‌جام می‌باشد.

دلگیر همچنین به ایجاد ظرفیت پشتیبانی DNS برای شبکه ملی اطلاعات در مرکز آی سی ۲ شهر مشهد اشاره کرد و گفت: اعتبار اختصاص‌یافته از سوی دولت برای این مجموعه پروژه‌ها، ۲۷۲ میلیارد تومان بوده است.

وی از توسعه ایستگاه زمینی سازمان فضایی ایران در شهرستان چناران خبر داد و گفت: هدف از این پروژه، توسعه زیرساخت‌های زمینی دریافت و کنترل ماهواره‌ها، ارتقا کیفیت ارتباطات و افزایش ظرفیت بهره‌برداری از ماهواره‌هاست. برای این پروژه نیز تاکنون ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده و بخش‌هایی از آن به بهره‌برداری رسیده است.

دلگیر به سه پروژه ملی دیگر اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها تنها در تعداد محدودی از استان‌های کشور در حال اجرا هستند.

وی به پروژه زیرساخت ابری دولت هوشمند (ابر دولت) اشاره کرد و گفت: این پروژه با ظرفیت ۲۰۰ رک، با هدف تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌های دولتی و تمرکز بر امنیت اطلاعات، در حال اجراست. بهره‌برداری کامل از آن تا پایان سال جاری پیش‌بینی شده و تاکنون ۱۲۳ میلیارد تومان برای اجرای آن صرف شده است.

وی پروژه دوم را قطب داده امام رضا (ع) عنوان کرد و گفت: این مرکز با ظرفیت سه هزار رک، به عنوان یکی از چهار قطب داده کشور در شهر مشهد در حال راه‌اندازی است و نقش مهمی در توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر داده در شرق کشور ایفا خواهد کرد.

دلگیر خاطرنشان کرد: ساختمان این پروژه احداث شده، کانتینرهای پاپ‌سایت با ظرفیت ۴۰ رک آماده بهره‌برداری هستند، و تأمین برق و اتصال فیبر نوری از سه مسیر مجزا نیز در حال تکمیل است.

وی به اهمیت پروژه پارک داده شهید فکوری مشهد اشاره و ابراز کرد: این پروژه برای استقرار شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) طراحی شده و به عنوان سومین پردیس پارک علم و فناوری استان فعالیت خواهد کرد. دو پردیس قبلی در ساختمان خیام و طبقه چهارم شرکت پست قرار دارند.

مدیرکل ارتباطات خراسان رضوی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتباطی حرم مطهر رضوی اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر، ۳۲ سایت ارتباطی در این محدوده نصب شده و به مناسبت دهه پایانی ماه صفر، ۹ سایت جدید نیز در صحن جامع رضوی، باب‌الهادی، رواق شیخ بهایی و حوزه منوره به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: این اقدامات باعث افزایش ۴۰ درصدی ظرفیت خدمات ارتباطی برای زائران و مجاوران شده است. هدف از این توسعه‌ها، ایجاد ظرفیت مازاد برای ایام پُرتردد همچون دهه پایانی صفر و نوروز است، چراکه در ایام عادی تقریباً تمام محدوده حرم تحت پوشش کامل ارتباطی قرار دارد.