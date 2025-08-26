به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی سه‌شنبه در نخستین همایش کارگزاران مسجد در استان چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت هفته مساجد و با اشاره به اینکه مسجد خانه خدا و محل راز و نیاز با خداوند است، اظهار کرد: امام حسن مجتبی (ع) وقتی به مسجد می‌رفتند کاملاً منقلب و حالشان متغیر می‌شد و می‌فرمودند ما در اینجا در پیشگاه الهی وارد شدیم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه خدمت در مسجد سعادت بزرگی است، ادامه داد: علما و ائمه جماعات، هیئت امنا و همه ارکان که در مساجد به خدمت می‌پردازند، مصادیق تعظیم شعائر الهی هستند بنابراین باید تجلیل شوند.

فاطمی بیان کرد: در مساجد مردم با احکام و اخلاق دین و اعتقادات دینی آشنا می‌شوند و به برکت انقلاب اسلامی این مکان مقدس، جایگاه خودش را یافت.

وی با تصریح اینکه تبیین و تشریح اهداف و ارزش‌های انقلاب در مساجد کمک بزرگی به نهضت اسلامی کرد، افزود: برپایی نماز جمعه و فعالیت مساجد نشان می‌دهد که روحانیت همیشه مخاطب دارد و مؤمنان و مومنات مخاطبان همیشگی علما هستند.

فاطمی با تأکید بر اینکه مردم‌داری در صحنه انقلاب و اسلام نقش پررنگی را در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس داشت، افزود: انقلاب اسلامی از ثمرات مسجد است و از این باغچه دلگشا و پر معرفت، شخصیت‌هایی همچون امامین انقلاب و سردار سلیمانی‌ها و شهدای والامقام پرورش می‌یابند.

امام جمعه شهرکرد با یادآوری اینکه مسجد سرمایه هدایت ماست، افزود: بارها تأکید داشتیم که مجالس اموات باید به مساجد منتقل شوند، مردم باید برای شادی روح در گذشتگان قرآن بخوانند و اینها مایه آمرزش است.

فاطمی بر نقش ائمه جماعات در مساجد تأکید و بیان کرد: امام جماعت باید صاحب دفتر در مسجد باشد و به مراجعات عمومی پاسخ دهد و برای مردم برنامه داشته باشد که البته فراهم شدن این شرایط، الزامات و امکاناتی نیاز دارد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: باید به مسجد و نماز جماعت اهمیت بدهیم و برای بعد از نماز و تعامل با مردم نیز برنامه داشته باشیم.