به گزارش خبرگزاری مهر، نمازجمعه این هفته تهران، هفتم شهریور ماه به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود. درب‌های مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامه‌ها از ساعت ۱۱ خواهد بود.

در بخش معرفی کتاب منتخب هفته به مناسبت روز جهانی مسجد، کتاب مسجدنا به قلم معصومه رسولی معرفی می‌شود. این کتاب که انتشارات راه یار منتشر نموده است، از سری کتاب‌های تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و مساجد انقلاب است که به روایتی مستند از یک مسجد دانشجویی متفاوت می‌پردازد.

کتاب «مسجدنا» به بیان خاطرات نمازگزاران و دانشجویان مسجد امام رضا علیه‌السلام واقع در دانشگاه فردوسی مشهد می‌پردازد. از سال ۱۳۹۰ امام جماعت این مسجد بر عهده حجت‌الاسلام راجی بوده و می‌توان گفت از دل همین مسجد اندیشکده راهبردی سعداء به عرصه ظهور رسیده است.

علاقمندان می‌توانند کتاب «مسجدنا» را با ۳۰ درصد تخفیف از غرفه کتاب آدینه واقع در محوطه فرهنگی شرق شبستان مصلی تهیه نمایند.

مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در طبقه فوقانی شبستان خواهران هر هفته در بخش‌های مختلف قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز می‌باشند.

پویش ایران همدل به منظور حمایت از مردم مظلوم غزه، این هفته نیز جهت دریافت کمک‌های نمازگزاران ادامه می‌یابد.

چندین اداره کل خدمت رسان نظیر اداره کل تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی، ثبت احوال استان تهران، آموزش و پرورش استان تهران، جمعیت هلال احمر استان تهران، فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، فرمانداری تهران، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، شهرداری تهران و کمیته امداد امام خمینی (ره) مجموعه‌هایی هستند که این هفته در محل میزهای خدمت در محوطه فرهنگی شرق شبستان، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند.

این هفته به مناسبت هفته مساجد مسئولین مرکز رسیدگی به امور مساجد نیز در محل میزهای خدمت پاسخگوی مراجعین خواهند بود.

در بخش فعالیت‌های فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، معاونت اجتماعی شهرداری، غرفه‌های عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز در محوطه فرهنگی شرق شبستان مستقر و به نمازگزاران محترم ارائه خدمت می‌نمایند.