به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین هم اکنون با انتشار خبری از پایان گفتگوهای ایران و اروپا در ژنو خبر داد.

المیادین در این خصوص اعلام کرد: نشست تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به E۳) و ایران بدون صدور هیچ بیانیه‌ای پایان یافت.

این در حالیست که کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در سخنانی پس از پایان این نشست اعلام کرد: «دکتر تخت‌روانچی و اینجانب جلسه دیگری با مدیران سیاسی ۳ کشور اروپایی در ژنو برگزار کردیم. هر دو طرف دیدگاه‌های خود را در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح کردند. ایران همچنان به دیپلماسی و یک راه‌حل دیپلماتیک سودمند برای هر دو طرف متعهد است. زمان آن است که ۳ کشور اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند.»