دستور آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۶ کیلومتر از آزادراه مشهد–چناران–قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه با حضور فرزانه صادق عملیات اجرایی فاز اول آزادراه مشهد–چناران–قوچان در قطعه‌ای به طول ۱۶ کیلومتر آغاز شد.

وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز این پروژه گفت: آزادراه مشهد–چناران–قوچان از طرح‌های مهم و راهبردی در توسعه شبکه حمل‌ونقل کشور است. با تکمیل این پروژه، بخشی از بار ترافیکی محور مشهد–قوچان کاهش یافته و ایمنی سفرها به‌طور چشمگیری ارتقا می‌یابد.

وی افزود: این آزادراه علاوه بر افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری منطقه دارد و یکی از اولویت‌های دولت در حوزه زیرساختی محسوب می‌شود.

صادق تأکید کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران، تلاش می‌کنیم این آزادراه در زمان مقرر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

گفتنی استاست؛ آزادراه مشهد–چناران–قوچان به طول ۵۰ کیلومتر و با سرعت طرح ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت در دو فاز ۱۶ و ۳۴ کیلومتری و به صورت ۶ خطه طراحی شده است.

همچنین این پروژه تاکنون ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل عملیات اجرایی هر دو فاز، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان و برای تملک اراضی نیز ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.