تدوین برنامه مشترک ایران و ترکمنستان برای ترانزیت ۲۰ میلیون تنی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ایران امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور) با ممد آکممدوف وزیر راه‌آهن ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، تکمیل گذرگاه‌ها و مرزهای ریلی دو کشور، تدوین برنامه اقدام مشترک برای تحقق هدف ترانزیت سالانه ۲۰ میلیون تن، فعال‌سازی کریدور ریلی چین - ترکمنستان - قزاقزستان - ایران، احیای مسیر ریلی اکو و احیای موافقت‌نامه عشق‌آباد مورد بررسی قرار گرفت و دو کشور بر توسعه روابط ریلی تأکید کردند.

همکاری ترانزیتی ایران و ترکمنستان جریان تجارت منطقه را متحول می‌کند

وزیر راه و شهرسازی ایران در این نشست با قدردانی از تلاش‌های ترکمنستان برای افزایش تعاملات و ترانزیت، ضمن شنیدن پیشنهادات ترکمنستان، به تشریح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره گسترش همکاری‌های ریلی پرداخت و با بیان اینکه حمل‌ونقل و ترانزیت ریلی امن‌ترین، پایدارترین و سهل‌ترین شیوه جابه‌جایی است، تصریح کرد: تعامل ترانزیتی ایران و ترکمنستان تنها محدود به دو کشور نیست بلکه جریان حمل‌ونقل و تجارت منطقه را متحول خواهد کرد.

وی افزود: هدف‌گذاری شده تا میزان ترانزیت از مسیر ایران و ترکمنستان به ۲۰ میلیون تن برسد که سهم ترانزیت ریلی در این میان ۶ میلیون تن خواهد بود.

صادق نهایی‌سازی برنامه اقدام مشترک میان شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه‌آهن ترکمنستان را مهمترین گام تحقق این هدف دانست و مأموریت تدوین این برنامه را به مدیرعامل راه‌آهن ایران محول کرد.

فعال‌سازی کریدور ریلی چین - ترکمنستان - قزاقزستان - ایران

وزیر راه و شهرسازی ایران فعال‌سازی کریدور ریلی چین - ترکمنستان - قزاقزستان - ایران را نیز یکی از موضوعات کلیدی همکاری دو کشور برشمرد و اظهار کرد: عملیاتی شدن این مسیر آینده منطقه را دگرگون خواهد کرد و ایران از هر ابتکاری برای توسعه این کریدور استقبال می‌کند.

وی همچنین بر احیای مسیر ریلی اکو و راه‌اندازی منظم قطار در مسیر آلماتی - تاشکند - تهران - استانبول تأکید کرد و آن را عاملی مهم در توسعه همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای دانست.

احیای موافقت‌نامه عشق آباد

صادق همچنین بر احیای موافقت‌نامه عشق‌آباد که با مشارکت کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، هند، پاکستان و عمان در سال ۲۰۱۶ لازم‌الاجرا شد، تأکید کرد و یادآور شد: ابتکار عمل در این زمینه در اختیار ترکمنستان است.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به حمایت از پیوستن ترکمنستان به کریدور شمال - جنوب، از تلاش‌های ایران برای عضویت قطعی ترکمنستان در این کریدور خبر داد.

ضرورت راه‌اندازی قطار مشهد - مرو

وی راه‌اندازی قطار مشهد - مرو و افزایش ظرفیت ترانزیت در مرزهای ریلی دو کشور را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و افزود: افزایش تبادل واگن برای دستیابی به هدف ۲۰ میلیون تن از منظر ترانزیت بین‌المللی مورد تاکید است. همچنین تبادل روزانه ۴۰۰ دستگاه واگن در مرز سرخس و ۱۵۰ واگن در مرز اینچه‌برون باید هرچه سریع‌تر از منظر ترانزیت بین دو کشور ایران و ترکمنستان عملیاتی شود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: امیدوارم سفر وزیر راه‌آهن ترکمنستان و هیئت همراه به ایران زمینه‌ساز تحولات تازه‌ای در روابط ریلی دو کشور باشد.

تقویت راه‌آهن اینچه‌برون و جذب روسیه و بلاروس برای ترانزیت از این مسیر

در این نشست، ممد آکممدوف وزیر راه‌آهن ترکمنستان نیز بر تقویت همکاری‌های دوجانبه و توسعه حمل و نقل و افزایش ترانزیت از مسیرها و خطوط ریلی دو کشور با تکمیل زیرساخت‌ها تأکید کرد و از برنامه‌های ترکمنستان برای توسعه خطوط ریلی در مرزهای مشترک خبر داد و گفت: در تلاشیم علاوه بر تقویت راه‌آهن اینچه‌برون، توجه روسیه و بلاروس را نیز به ترانزیت از این مسیر جلب کنیم.