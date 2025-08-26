صفر شدن حساب مالیاتی بیش از ۹ میلیون مؤدی مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: راهبرد جدی امروز نظام مالیاتی در خصوص بهبود فرآیندهای مالیات ستانی است. چگونگی وصول منابع مالیاتی بسیار برای ما اهمیت دارد و ما به اندازه وصول منابع روی این موضوع تمرکز کردیم. سازمان را به گونه‌ای ساماندهی کردیم تا اصلاح فرآیند مالیات ستانی به بهترین شکل ممکن انجام شود.

وی عنوان کرد: ما صرفاً به صدور بخشنامه اکتفا نکردیم. رویکرد کلی ما در این اصلاح فرآیند به این شکل بوده که به صورت سیستمی، مالیات ستانی را اصلاح کنیم. در گذشته می‌توانست در این بین تفاوت در دیدگاه‌ها و برداشت‌ها از قانون تفاوتی ایجاد کند که از نظر مؤدی، بی عدالتی محسوب شود در این شرایط، تلاش شد تعیین مالیات، سیستمی انجام شود و نیروی انسانی مالیات را تعیین نمی‌کند و این اقدام بزرگی است که کم به آن پرداخته شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی ایجاد کردیم و ذیل آن کارگروهی تشکیل شده است که خوداظهاری و حسابرسی به صورت سیستمی انجام شود و همه این اتفاقات منجر به این شده که نسبت به دو سال قبل، مداخلات انسانی بسیار کاهش پیدا کند. در خصوص مستقلات اجاره‌ای به صورت صد درصدی رسیدگی سیستمی انجام می‌شود.

سبحانیان بیان کرد: امروز در خصوص مالیات مشاغل، بخش اعظمی توسط تبصره ماده ۱۰۰ تعیین و تکلیف می‌شود و در گذشته ۸۰ درصد آن انسان محور، محاسبه می‌شود. راهبرد تحولی نظام مالیاتی ما در این قسمت است. در اظهارنامه ارزش افزوده اقداماتی که فرآیند مالیات ستانی را پیش‌بینی پذیر کرده، بسیار خوشایند شده است.

وی افزود: ما اگر بتوانیم در نظام مالیاتی قوانینی را وضع کنیم که این فرایند پیشبینی پذیر باشد، خوشایند مؤدی مالیاتی خواهد بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اقدام بسیار مهمی که صورت گرفته است است که قریب به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مالیتاشان صفر شده است که گام بسیار مثبتی از سوی دولت به نفع اشخاصی است که آن بخش از مردمی است که درآمدشان کفاف زندگی را نمی‌داد.

سبحانیان خاطرنشان کرد: ما ظرفیت بسیار عظیمی را آزاد کردیم که مؤدیان مکلف نباشند به ما اسناد و مدارک ارائه دهند. شرایط کشور شرایط خاصی است و با عنایت به این موضوع تلاش کردیم در سال جاری مالیات تعیین شود. معافیت‌های مالیات پیشنهادی دولت در سال جاری با لحظات کردن شرایط انجام شده است.

وی ادامه داد: هر چه مؤدی مالیاتی کمتر به صورت حضوری نزد ما بیاید، از سوی ما با استقبال بیشتری مواجه می‌شود. از مهمترین اقداماتی که داشتیم این بود که ما برای افرادی که مکلف به ارائه اظهارنامه هستند، اظهارنامه پیش فرض آماده کردیم. ظرفیت بزرگی است که با تلاش فراهم شده است. برای گروه یک تا سه مشاغل، اظهارنامه پیش فرض را آماده کردیم و در حال استفاده از تمام ظرفیت خود هستیم.