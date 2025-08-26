۲۵ وسیله نقلیه متخلف در دامغان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب شامگاه سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان بابیان اینکه طرح برخورد با رانندگان متخلف در این شهرستان به اجرا درآمد، ابراز داشت: هدف از اجرای طرح حفظ آرامش و امنیت برای شهروندان است.

وی با بیان اینکه در این راستا ۲۵ وسیله نقلیه متخلف توقیف و راهی پارکینگ شدند، افزود: از این تعداد ۲۰ دستگاه موتورسیکلت و مابقی خودرو هستند.

فرمانده انتظامی دامغان بابیان اینکه برقراری نظم و امنیت ترافیکی در اولویت قرار دارد، ابراز داشت: طبق همین مأموریت ذاتی پلیس با رانندگان متخلف قاطعانه برخورد می‌کند.

عرب در ادامه تصریح کرد: تخلفات این تعداد وسیله نقلیه شامل مواردی نظیر آلودگی صوتی، خودروهای فاقد پلاک، پلاک مخدوش، پلاک‌های دستکاری شده، خودروهای شوتی و غیره بوده است.

وی افزود: قطعاً برای برقراری امنیت پایدار در شهرستان رعایت قوانین از سوی مردم نیز ضروری است و در این میان پلیس نیز این طرح‌ها را مستمر در دست اجرا خواهد داشت.