۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۷

افتتاح ۹ کیلومتر روکش آسفالت جاده‌ها در دلفان

خرم‌آباد - ۹ کیلومتر روکش آسفالت راه‌های شریانی شهرستان دلفان با اعتباری بالغ ۳۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته دولت طی مراسمی، با حضور فرماندار دلفان، رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دلفان و دیگر مسئولان شهرستان، پروژه روکش آسفالت راه‌های شریانی این شهرستان افتتاح شد.

فلاحی رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دلفان در این مراسم، اظهار داشت: پروژه روکش آسفالت راه‌های شریانی این شهرستان به طول ۹ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این پروژه باهدف ارتقای سطح کیفی راه‌ها، ایمنی و سهولت در تردد کاربران جاده‌ای اجر شده است.

کد خبر 6571709

