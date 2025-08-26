به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته دولت طی مراسمی، با حضور فرماندار دلفان، رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دلفان و دیگر مسئولان شهرستان، پروژه روکش آسفالت راه‌های شریانی این شهرستان افتتاح شد.

فلاحی رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دلفان در این مراسم، اظهار داشت: پروژه روکش آسفالت راه‌های شریانی این شهرستان به طول ۹ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این پروژه باهدف ارتقای سطح کیفی راه‌ها، ایمنی و سهولت در تردد کاربران جاده‌ای اجر شده است.