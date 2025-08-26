به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در حاشیه افتتاح مزرعه «گراوند» در شهرستان ازنا اظهار کرد: این پروژه با ظرفیت تولید ۱۰۰ تن گوشت خاویار و یک تن خاویار در سال به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود این مزرعه تولید خاویار خود را به بیش از یک تن در سال افزایش دهد.

مدیرکل شیلات لرستان، تصریح کرد: آقای گراوند از تولیدکنندگان پیشرو و فعال استان است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۵ نفر اشتغال‌زایی کرده است.

بیرانوند، گفت: این مزرعه یکی از مزارع شاخص خاویاری در لرستان محسوب می‌شود که تمامی گونه‌های رایج و پرورشی خاویاری در کشور را داراست.

وی توسعه چنین واحدهایی را از اولویت‌ها عنوان کرد و گفت: امیدواریم با الگوگیری از چنین مزارع موفق و اقتصادی، شاهد توسعه هرچه بیشتر پرورش ماهیان خاویاری در سطح استان باشیم، چرا که این حوزه، ظرفیتی بسیار پرطرف‌دار و پرسود برای لرستان است.

مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به پتانسیل‌های بی‌نظیر لرستان، تصریح کرد: ما در جنوب لرستان از ظرفیت‌های آبی بسیار مناسبی برخورداریم که برنامه‌ریزی‌شده تا در سال‌های آتی، این پتانسیل‌ها را به طور ویژه فعال کرده و حوزه پرورش ماهیان خاویاری را در لرستان گسترش دهیم.