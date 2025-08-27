۴ پروژه راهداری در کوهدشت افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور فرماندار کوهدشت، امامجمعه کوهدشت، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان کوهدشت آئین افتتاح و بهرهبرداری از چهار پروژه اداره راهداری و حملونقل جادهای این شهرستان در محل سهراهی «زانوگه» برگزار شد.
مهدیپور رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان راهداری شهرستان کوهدشت در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت، اظهار داشت: پروژههای راهداری در حوزه روکش آسفالت، نصب نیوجرسی و احداث و تعمیرات ابنیه فنی در مجموع با اعتباری بالغ اعتبار مجموع ۱۲۲ میلیارد تومان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی ادامه داد: در راستای بهسازی روکش آسفالت محورهای اصلی و فرعی «بابازید» - «سیمره» - «گراب» به طول ۴۲ کیلومتر و مبلغ اعتبار ۹۷ میلیارد تومان و روکش آسفالت محور روستایی «کشماهور» به طول هشت کیلومتر و مبلغ اعتبار ۷ میلیارد تومان انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای کوهدشت به دیگر پروژههای افتتاح شده اشاره کرد و افزود: احداث و تعمیرات چهار دستگاه ابنیه فنی محورهای «کشماهور» و «چهار قلعه» و مبلغ اعتبار چهار میلیارد تومان انجام شده است.
مهدیپور، اضافه کرد: در راستای ایمنسازی محورهای مواصلاتی این شهرستان، پروژه نصب نیوجرسی در محور کوهدشت - «زانوگه» - «سیمره» به تعداد ۹۰۰ عدد و مبلغ اعتبار ۱۴ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
