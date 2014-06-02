شبکه تربیتی صالحین مسجد محور و روحانی محور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی عصر دوشنبه در حاشیه جشنواره "برترین های شجره طیبه صالحین" که در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) سپاه قدس گیلان در رشت برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه اظهار داشت: امروز در برهه حساسی از زمان قرار گرفته ایم و تمام دشمنان اسلام افکار و قدرت خود را برای ضربه زدن به نظام اسلامی که مبنای حرکتی برای بینش های اسلامی است متمرکز کرده اند.

وی افزود: دشمنان انقلاب جبهه هایی تشکیل می دهند که در این جبهه ها به شبکه های مافیایی وصل هستند و قصد گسترش اهداف شوم خود را دارند که لازم است ما نیز در این حوزه بصورت شبکه ای وارد عمل شویم.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: برای مقابله با جنگ نرم دشمنان باید افراد موثرو خبره را در این عرصه شناسایی کرده و قابلیت های لازم را برای مبارزه با جنگ نرم به آنان انتقال دهیم.

محمدی تصریح کرد: اگر بسیج در این زمینه کاری نکند نمی تواند در عرصه تقابل جنگ نرم موفق شود.

وی اذعان داشت: بسیج باید افرادی در تراز انقلاب تولید کند آنهایی که در اوایل جنگ جان خود را بدست گرفتند و وارد عرصه جنگ شدند می توانند امروز هم در مقابله با جنگ نرم موثر باشند.

سردار محمدی با بیان اینکه باید چهره هایی را شناسایی کنیم که مانند دوران انقلاب در مقابل تبلیغات و وسوسه های دشمنان بی اعتنا بوده اند، اظهارداشت: شبکه تربیتی صالحین بسیج نیز از همین تدابیر مقام معظم رهبری است.

وی با تاکید بر ایجاد و گسترش عمق تفکر دینی اذعان داشت: به گفته رهبر معظم انقلاب تمام کسانی که در طول تاریخ از راه سلامت و صداقت دور شده و از گردونه انقلاب جدا شده اند عمق تفکر دینی نداشتند.

فرمانده سپاه قدس گیلان اشاره کرد: شبکه های صالحین بسیج وسیعترین شبکه تربیتی در کشور است و از طریق این شبکه های تربیتی می توانیم افراد اثرگذاری را تربیت کنیم تا در جامعه پاسخگوی شبهات باشند و امروز رسالت بسیج اینگونه اقتدا می کند که به دنبال این ماموریت برویم.

وی گفت: شبکه تربیتی صالحین بسیج مسجد محور و روحانی محور وپشتوانه صالحین بسیج روحانیت است.

سردار محمدی در این جشنواره از تلاش ها و زحمات همه فرماندهان بسیج بویژه روحانیت که در مجموعه صالحین بدون هیچگونه چشمداشتی فعالیت کرده اند تشکر کرد و تاکید کرد که روحانیت همواره در این حوزه کمک حال صالحین باشند.