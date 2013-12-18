ارائه طرح چشم انداز 20 ساله در زمینه مدیریت آرامستانها/ مهاجرت و افزایش جمعیت یکی از مشکلات کلانشهرها در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش تخصصی مدیران عامل آرامستانهای کلانشهرهای بزرگ پیش از ظهر چهارشنبه در باشگاه میلاد شهرداری کرج با حضور مدیر عامل سازمان آرامستانهای کرج و مدیران استانی و شهرستانی البرز و همچنین مدیران عامل آرامستانهای کلانشهرهای بزرگ کشور برگزار شد.

در این همایش یک روزه مدیران عامل و معاونان آرامستانهای هشت کلانشهر از جمله مشهد، شیراز، قم، اهواز، کرج، اصفهان، تبریز و تهران شرکت کردند، در این همایش 4 کارگروه تشکیل شد از جمله کارگروه خدمات عمومی و فرهنگی، کارگروه فنی و اجرائی، کارگروه حقوقی و کارگروه اداری و مالی، این همایش در سال 91 نشست های تخصصی در شهرهای تهران، تبریز و مشهد نیز داشته است.

تدوین جزئیات طرح بهبود کیفیت زندگی کارکنان و پرسنل آرامستانها، ایجاد معاونت برنامه ریزی، توسعه و بودجه در سازمان آرامستان های کل کشور و قرار گرفتن مشاغل آرامستانها در رده مشاغل سخت و زیان آور باعث شده است که این همایش به طور مرتب در کلانشهرهای کشور برگزار شود.

مشکلات مربوط به آرامستان های کشور با ارائه راهکارهای علمی و قانونی حل خواهد شد

در این همایش یک روزه، مجتبی اسکندری مدیر عامل سازمان بهشت سکینه (س) شهرداری کرج، سعید علیپور مدیر عامل سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز، سید کمال الدین شاهچراغی، مدیر عامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد، مهندس توکلی نژاد مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) شهرداری تهران، رضا مسعودی مدیر عامل سازمان آرامستانهای شهرداری شیراز، علی کاظمی، مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، عبدالحمید وکیلی، مديرعامل سازمان آرامستان بهشت معصومه(س) شهرداری قم و فرخ جلالي، مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز مدیرانی هستند که در این همایش با تشکیل کارگروههای تخصصی مشکلات آرامستان های کشور را مورد بررسی قرار می دهند.

مجتبی اسکندری در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این همایش برای ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم در زمینه آرامستانهای کشور در کرج برگزار شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: ارتقای منزلت اجتماعی همه کسانی که در آرامستانهای کشور مشغول به کار هستند جزو برنامه های این همایش است.

اسکندری تاکید کرد: مشکلات مربوط به آرامستانهای کشور با اتخاذ راهکارهای منطقی و علمی و قانونی حل خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آرامستانهای کرج افزود: با برگزاری چنین همایش ها و کارگروه های تخصصی مدیران عامل آرامستانهای سراسر کشور با آخرین اخبار و اطلاعات تخصصی در این زمینه آشنا خواهند شد.

وی یادآور شد: در حال حاضر یکی از مشکلات کلانشهر ها مهاجرت بی رویه و افزایش جمعیت است که این مهاجرت ها به تبع مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت.

اسکندری در پایان گفتگو خاطرنشان کرد: به دنبال مهاجرت های بی رویه و افزایش جمعیت در کلانشهر های بزرگ با مشکل دیگری که مواجه می شویم مسئله کفن و دفن اموات است که برای حل این بحران در آینده باید چشم انداز 20 ساله طراحی شود تا در آینده این بحران را بتوانیم مدیریت کنیم.