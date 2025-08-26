  1. سیاست
  2. مجلس
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

۴۷ نماینده مجلس خواستار برخورد جدی با سارقین و زورگیران شدند

۴۷ نماینده مجلس خواستار برخورد جدی با سارقین و زورگیران شدند

جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری به وزیر کشور بر ضرورت برخورد جدی با سارقین، زورگیران و موبایل قاپ‌ها و ارتقای سطح امنیتی و انتظامی در تهران بزرگ تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

تذکر زینب قیصری نماینده مردم تهران و ۴۶ نفر از نمایندگان به اسکندر مؤمنی وزیر کشور درباره ضرورت برخورد جدی با سارقین، زورگیران و موبایل قاپ‌ها و ارتقای سطح امنیتی و انتظامی در تهران بزرگ

تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و ۴۷ نفر از نمایندگان به اسکندر مؤمنی وزیر کشور در خصوص لزوم بازنگری در قطع همکاری‌ها و لغو قرارداد مدیران با سابقه در این وزارتخانه

تذکر صالح جوکار نماینده مردم یزد و ۶۹ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور درباره ضرورت اجرای کامل قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش به مجلس

تذکر فرامرز شاهسواری نماینده مردم هشترود و ۴۶ نفر از نمایندگان به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم حمایت دولت از قالیبافان و رسیدگی به مشکل بیمه آنها

تذکر هادی محمدی نماینده مردم گناباد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت ساماندهی بیمه‌های کارگری

تذکر جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و ۳۶ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ممانعت از واردات ذرت و سویا بی‌کیفیت و جلوگیری از خسارت به مرغداری‌ها

تذکر علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان به همراه ۶۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص لزوم تسریع در صدور احکام و پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان کشوری و لشکری با عنایت به مصوبه مجلس

تذکر عباس گلرو نماینده سمنان به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم رسیدگی و جلوگیری از جابه‌جایی‌های دانش آموزان با ناوگان حمل و نقل فرسوده

تذکر عباس گلرو به سید محمد اتابک، وزیر صمت درباره ضرورت کمک به رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای برای وارد کردن کشنده‌های خریداری شده از گمرک مرز ترکیه

کد خبر 6571062
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها