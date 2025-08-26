۴۷ نماینده مجلس خواستار برخورد جدی با سارقین و زورگیران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

تذکر زینب قیصری نماینده مردم تهران و ۴۶ نفر از نمایندگان به اسکندر مؤمنی وزیر کشور درباره ضرورت برخورد جدی با سارقین، زورگیران و موبایل قاپ‌ها و ارتقای سطح امنیتی و انتظامی در تهران بزرگ

تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و ۴۷ نفر از نمایندگان به اسکندر مؤمنی وزیر کشور در خصوص لزوم بازنگری در قطع همکاری‌ها و لغو قرارداد مدیران با سابقه در این وزارتخانه

تذکر صالح جوکار نماینده مردم یزد و ۶۹ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور درباره ضرورت اجرای کامل قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش به مجلس

تذکر فرامرز شاهسواری نماینده مردم هشترود و ۴۶ نفر از نمایندگان به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم حمایت دولت از قالیبافان و رسیدگی به مشکل بیمه آنها

تذکر هادی محمدی نماینده مردم گناباد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت ساماندهی بیمه‌های کارگری

تذکر جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و ۳۶ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ممانعت از واردات ذرت و سویا بی‌کیفیت و جلوگیری از خسارت به مرغداری‌ها

تذکر علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان به همراه ۶۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص لزوم تسریع در صدور احکام و پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان کشوری و لشکری با عنایت به مصوبه مجلس

تذکر عباس گلرو نماینده سمنان به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم رسیدگی و جلوگیری از جابه‌جایی‌های دانش آموزان با ناوگان حمل و نقل فرسوده

تذکر عباس گلرو به سید محمد اتابک، وزیر صمت درباره ضرورت کمک به رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای برای وارد کردن کشنده‌های خریداری شده از گمرک مرز ترکیه