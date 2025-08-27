به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجانزاده، شامگاه سهشنبه در نشست با تشکلهای محیطزیست در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تغییر رویکردها در حوزه محیط زیست طی سالهای اخیر، اظهار داشت: در گذشته، مسائل محیط زیستی در اولویت تصمیمگیریهای استانی قرار نداشت و هشدارهای کارشناسی سازمان محیط زیست نادیده گرفته میشد. اما امروز، از سطح ریاست جمهوری تا کمیسیونهای تخصصی مجلس، توجه ویژهای به این حوزه شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه در برخی موارد، حتی تأسیس اداره محیط زیست در شهرستانهای جدید با مخالفت مسئولان وقت مواجه بود، افزود: نگاه به تالابها نیز بسیار سطحی بود و برخی مدیران تصور میکردند این منابع صرفاً متعلق به سازمان محیط زیست هستند، در حالی که خدمات اکولوژیکی تالابها به میلیونها نفر تعلق دارد.
لاهیجانزاده با اشاره به ثبت دو تالاب استان در کنوانسیون رامسر، گفت: ظرفیت ثبت تالابهای بیشتری در این کنوانسیون وجود دارد. اخیراً در نشست رسمی کنوانسیون رامسر، از ثبت تالاب گندمان و شهر تالابی تارابی تقدیر شد. این شهر یکی از سه شهر تالابی ثبتشده در زیمبابوه بود که متعلق به استان چهارمحال و بختیاری است.
وی افزود: ثبت شهرهای پیرامونی تالابها در کنوانسیون رامسر، ارزش بینالمللی برای آنها به همراه دارد. شهرداریهایی که عملکرد مناسبی در حفاظت از تالابها داشته باشند، میتوانند شهر خود را تالابی اعلام کنند، اما باید طی سه سال فعالیتهای مؤثری ارائه دهند تا گواهی شهر تالابی حفظ شود.
معاون سازمان محیط زیست همچنین از دریافت سند مالکیت برای ۹ تالاب استان خبر داد و گفت: این اقدام با پیگیریهای استاندار محترم، بازرس کل استان و مدیران محیط زیست محقق شده و میتواند الگویی برای سایر استانها باشد.
لاهیجانزاده با اشاره به پیشنهاد دکتر مردانی در جلسه شورای اداری، اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری آمادگی دارد به عنوان نماد حکمرانی موفق در حوزه آب و محیط زیست، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، برنامهای جامع تدوین کند. این پیشنهاد میتواند به عنوان تیتر خبری در سازمان مطرح شود تا سایر استانداران نیز از آن الگوبرداری کنند.
وی در ادامه به موضوعات انتقال آب پرداخت و گفت: پروژه بهشتآباد با نامه رسمی دکتر انصاری از دستور کار خارج شد؛ اقدامی شجاعانه که مورد تقدیر نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت. درباره ردیف اعتباری پروژه، مسئولیت آن با سازمان برنامه و بودجه است و نیازمند پیگیری جدی از سوی نمایندگان و مدیران استان در کمیسیون تلفیق است.
لاهیجانزاده درباره پروژه کوهرنگ نیز توضیح داد: مجوز این پروژه در سال ۱۳۹۱ صادر شده بود، اما تعهدات اجرایی آن بر عهده شرکت آب منطقهای و وزارت نیرو بوده است، نه سازمان محیط زیست. تعهدات زیستمحیطی نیز در دفترخانه رسمی ثبت شدهاند و باید مطابق ضوابط اجرا شوند.
وی در پایان با اشاره به پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان اصفهان، گفت: تخصیص رسمی این پروژه بیست میلیون متر مکعب است و وزارت نیرو تاکنون تنها دویست میلیون متر مکعب را مصوب کرده است. فاز اول آن با ظرفیت شصت میلیون متر مکعب در حال اجراست.
