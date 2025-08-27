طالب ابراهیمی شهید شاخص دانش آموزی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید صبح سه شنبه در نشست ستاد پشتیبانی و هماهنگی بسیج دانشآموزی که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد با تأکید بر اهمیت یاد و خاطره شهیدان به ویژه شهدای دانشآموز، اظهار داشت: شهیدان دانشآموز نماد روحیه ایثار و فداکاری در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی هستند و بزرگداشت یاد این عزیزان وظیفهای همگانی است.
سردار خرمدل با اشاره به اینکه شهید شاخص امسال دانش آموزی کشور شهید طالب ابراهیمی از شهرستان دیر است، افزود: امیدواریم وصیت و زنده نگهداشتن یاد و خاطره این شهید شاخص راه نسل جوان به خصوص دانش آموزان کشور شود.
وی افزود: در جهت حفظ و تقویت آمادگی دفاعی نسل جوان، آموزشهای متنوعی از جمله آموزشهای آمادگی دفاعی در مدارس شهرستان برگزار میشود تا دانشآموزان با مهارتها و دانش لازم در زمینه دفاع مقدس و آمادگی در برابر تهدیدات آشنا شوند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به برگزاری دوره تربیتی یاوران ولایت گفت: این دورهها نقش بسزایی در ارتقا سطح معرفتی و تعهد دانشآموزان نسبت به ولایت فقیه و ارزشهای انقلاب دارد و بهعنوان پل ارتباطی بین نسل جدید و آرمانهای انقلاب اسلامی عمل میکند.
وی همچنین همکاریهای گسترده سپاه استان و آموزش و پرورش را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: این همکاریها در قالب برگزاری دورههای آموزشی، برنامههای فرهنگی و تربیتی، و تقویت بنیه دفاعی و اعتقادی دانشآموزان، نقش مؤثری در تربیت نسلی آگاه، متعهد و مقاوم ایفا میکند.
سردار خرمدل در پایان اظهار امیدواری کرد: با استمرار این برنامهها، نسل آینده بتواند با شناخت کامل از تاریخ و ارزشهای انقلاب، در حفظ و گسترش این ارزشها و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، نقش مؤثری ایفا نماید.
در پایان از تمثال مبارک شهید شاخص دانش آموزی در کشور شهید طالب ابراهیمی از دیر رونمایی شد.
