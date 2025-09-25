سرهنگ هادی حسنزاده شهابی در گفتگو با خبرنگار خبرنگار مهر، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، اظهار داشت: با تلاش و احساس مسئولیت معلمان دلسوز و فعالان عرصه تعلیم و تربیت و همچنین پیشرفتهای علمی و فناورانه جوانان، امروز شاهد رشد و توسعه کمنظیر علمی و صنعتی کشور هستیم.
وی با تأکید بر اهمیت آمادگی جسمی، ذهنی و روحی نسل جوان، افزود: نسل آینده کشور باید با آمادگی کامل، نقشه شوم دشمنان را که در صدد تبدیل نسل مولد انقلاب به نسل مخرب هستند، خنثی کند تا این تهدید به فرصتی برای رشد و تعالی همهجانبه در میهن اسلامی تبدیل شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس شرق استان تهران مهمترین عامل در تأمین امنیت را همکاری و همراهی شهروندان، به ویژه دانشآموزان و آیندهسازان کشور دانست و گفت: دغدغه پلیس، سلامت جسم و روح دانشآموزان در تمام دوران زندگی آنان است.
شهابی ادامه داد: هر فرد باید خود را پلیس بداند و برای تأمین نظم و امنیت مشارکت داشته باشد و دانشآموزان باید با فرهنگسازی صحیح در مدرسه و خانواده، به قانون احترام بگذارند.
وی همچنین با اشاره به تهدیدات شبکههای اجتماعی و بازیهای رایانهای، از دانشآموزان خواست اطلاعات شخصی و عکسهای خانوادگی خود را در فضای مجازی منتشر نکنند، زیرا امکان هک و سرقت اطلاعات در این شبکهها وجود دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس شرق استان تهران مهارتهای رفتاری و اجتماعی، به ویژه مهارت «نه» گفتن را ضروری دانست و افزود: اجرای این مهارت در اجتماع میتواند بسیاری از آسیبها و تهدیدات پیش رو را پیشگیری کند.
شهابی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای دانشآموزان، تأکید کرد: امید است با توکل بر خداوند متعال و سرلوحه قراردادن منویات رهبر معظم انقلاب، شاهد توسعه نظم و امنیت، شکوفایی علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور باشیم.
