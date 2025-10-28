به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی‌نیا صبح سه‌شنبه در این مراسم اظهار کرد: شهید طالب ابراهیمی از شهدای شاخص شهرستان دیر است که امسال به‌عنوان شهید شاخص دانش‌آموزی کشور معرفی شده و این افتخار بزرگی برای مردم شهرستان دیر و استان بوشهر محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرستان دیر سابقه‌ای درخشان در عرصه‌های ایثار و مقاومت دارد، افزود: این شهرستان ۱۲۰ شهید، بیش از سه‌هزار رزمنده، ۵۰۰ جانباز، ۱۵ آزاده و چهار شهید مفقودالاثر تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

فرمانده سپاه شهرستان دیر خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نیز شهید سید عبدالهادی موسوی کراماتی و شهید دکتر خلیل فخرایی به ترتیب به عنوان شهید شاخص کشوری و استانی معرفی شده بودند.

در این مراسم که در اردوگاه فاطمه الزهرا سلام الله علیها در مناطق عملیاتی جنوب کشور و در جوار یادمان شهدای گمنام برگزار شد، دانش‌آموزان با قرائت دل‌نوشته‌ها، سرودهای حماسی و اهدای شاخه‌های گل به مزار شهدا، با آرمان‌های شهیدان تجدید پیمان کردند.

گفتنی است شهید طالب ابراهیمی متولد سال ۱۳۴۴ در شهر بردستان از توابع شهرستان دیر است که در دوم فروردین‌ماه سال ۱۳۶۱ در منطقه شوش به فیض شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در گلزار شهدای بردستان آرام گرفته است.

شهید طالب ابراهیمی به عنوان شهید شاخص بسیج دانش‌آموزی کشور در سال ۱۴۰۴ معرفی شده است.