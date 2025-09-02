مرتضی یکه در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی استقلال برابر ذوب آهن اصفهان گفت: استقلال خود را از پیش برنده می‌دانست و فکر می‌کرد به راحتی می‌تواند ذوب آهن را شکست دهد. دست کم گرفتن حریف و اشتباهات سریالی مدافعان استقلال باعث شد تا آبی‌پوشان در یک نیمه سه بار دروازه‌اش باز شود و اعتقاد دارم این نتیجه می‌تواند هشدار جدی به بازیکنان باشد تا هیچ حریفی را دست کم نگیرند. ذوب آهن بازیکن بزرگ نداشت اما جوانانش فوق‌العاده ظاهر شدند و اگر تجربه بیشتری داشتند می‌توانستند استقلال را شکست دهند. اما آبی‌پوشان یک نکته مثبت داشتند و آن روح جنگندگی بود که ساپینتو به بازیکنانش تزریق کرده. آنها تا سوت پایان بازی هم دست از تلاش بر نداشتند و پس از زدن گل تساوی هم دست بردار نبودند و این نشان می‌دهد که سرمربی آبی‌پوشان ذهن بازیکنان را از لحاظ روحی آماده بازی‌های لیگ کرده است.

تعطیلی لیگ تأثیرگذار نیست

وی در خصوص تعطیلی لیگ به دلیل حضور تیم ملی در کافا گفت: اول اینکه برای تیم ملی آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم این مسابقات به آمادگی تیم ملی برای حضور در جام جهانی کمک کند اما با توجه به اینکه استقلال ۸ بازیکن تأثیرگذار خود را در تیم ملی بزرگسالان و امید دارد آبی‌پوشان مثل اردوی ترکیه کامل نیستند و دست ساپینتو برای برگزاری تمرینات منظم باز نیست و باز هم باید تمرینات را با تعداد کم انجام دهد. بنابراین این تعطیلات برای تیم‌هایی خوب است که نفرات کامل را در اختیار دارند و می‌توانند از این تعطیلات بهترین استفاده را ببرند.

خارجی‌ها به استقلال کمک خواهند کرد

کارشناس فوتبال در خصوص عملکرد خارجی‌های استقلال گفت: آبی‌پوشان بازیکنان خارجی خوبی جذب کرده‌اند که قضاوت در خصوص آنها زود است. این نفرات زمان می‌برد تا با سایر بازیکنان هماهنگ شوند ولی در دقایقی که بازی کردند نشان دادند بازیکنان خوبی هستند که اگر از لحاظ بدنی به آمادگی کامل برسند نقش تعیین کننده‌ای در هر بازی خواهند داشت. البته باید یاسر آسانی را از بقیه جدا کرد او در آمادگی کامل است و مقابل ذوب آهن نشان داد که تنها مشکل او عدم هماهنگی با دیگر بازیکنان است و با گذشت چند هفته دیگر از لیگ آسانی یکی از بهترین‌های لیگ خواهد شد و می‌تواند برای هر تیمی دردسر ساز شود و در مجموع اعتقاد دارم که استقلال بازیکنان خوبی به خدمت گرفته و ساپبنتو از این بابت نگرانی نخواهد داشت.

ساپینتو نقاط ضعف را برطرف کند

یکه در خصوص نقاط ضعف استقلال گفت: ساپینتو مربی با تجربه‌ای است و کاملاً به عملکرد بازیکنان اشراف دارد. او به طور حتم می‌داند که نقاط ضعف تیمش چیست و چگونه باید آنها را برطرف کند. خط دفاع آبی‌پوشان نقطه ضعف اصلی آبی‌پوشان شده است. آنها سه گل فاجعه بار را پذیرا شدند که از مدافعان با تجربه استقلال بعید بود و این گل‌های خورده از یک تیم جوان زنگ خطر و هشداری بود برای ساپینتو که هر چه زودتر این دفاع متزلزل را ترمیم کند تا به راحتی به مهاجمان حریف فرصت گلزنی ندهد. ساپینتو بازی‌های سختی در لیگ برتر.، جام حذفی و لیگ سطح دو قهرمانان آسیا دارد بنابراین باید نقاط ضعف را ترمیم کند تا مدعی قهرمانی در سه جام باقی بماند.

در انتخاب مدیر عامل عجله صورت نگیرد

وی در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید آبی‌پوشان تاکید کرد، گفته شده است سه نفر کاندیدای مدیر عاملی استقلال هستند و قرار است یکی از این سه نفر سکان مدیریت استقلال را بعهده بگیرد. فردی که می‌خواهد مدیر عامل استقلال شود باید با مدیریت در ورزش و خصوصاً فوتبال آشنا باشد و مشکلات را به خوبی شناخته و در صدد رفع آنها بر بیاید. مدیر عامل شدن کار سختی نیست ولی کار کردن و دور کردن حاشیه‌ها از تیم کار بسیار مهمی است که در توان هر کسی نیست. مدیر عامل باید مشاورانی با تجربه در کنار خود داشته باشد و با هیئت مدیره تعامل خوبی برقرار کند. انتخاب مدیر عامل نباید بخاطر فشار عوامل بیرونی با عجله صورت بگیرد. باید انتخاب هوشمندانه باشد تا استقلال به موفقیت بیشتری دست پیدا کند.

خیبر و چادرملو کار بزرگی انجام دادند

کارشناس فوتبال در خصوص صدر نشینی تیم‌های شهرستانی در لیگ برتر گفت: خوشحالم از اینکه تیم‌های شهرستانی آنقدر قدرت دارند که توانسته‌اند صدر لیگ را از آن خود کنند. این موضوع به دیگر تیم‌های شهرستانی انگیزه بالایی خواهد داشت با توان بیشتری کار کنند. اگرچه هرچه از لیگ بگذرد تیم‌های بزرگ لیگ شرایط بهتری پیدا خواهند کرد و خود را به صدر جدول خواهند رساند اما حضور تیم‌هایی چون خیبر خرم آباد و چادرملو اردکان در بالای جدول یک اتفاق خوب در فوتبال ایران و یک هشدار به تیم‌های پر هزینه است. اگر تیم‌های شهرستانی قدرت بیشتری داشته باشند فوتبال جذاب‌تر خواهد شد و قدرت بین تیم‌ها تقسیم و شاهد فوتبالی تماشایی تر و تیم ملی قوی‌تر خواهیم بود.

هواداران سنگ تمام گذاشتند

یکه در پایان خاطر نشان کرد: هواداران استقلال در دیدار برابر ذوب آهن نشان دادند که شرایط استقلال را به خوبی درک می‌کنند و می‌دانند که نباید شعارهایی دهند که بازیکنان بی انگیزه شوند. طرفداران استقلال در دیدار برابر ذوب آهن با اینکه تیمشان سه گل خورده بود وارد حاشیه نشدند و فقط تیم را مورد تشویق قرار دادند و این نشان داد که هواداران استقلال فرهنگ بالایی دارند. تیم محبوبشان را دوست دارند و تا سوت پایان بازی دست از حمایت بر نخواهند داشت. مدیران. کادر فنی و بازیکنان هم باید قدر دان این هواداران باشند و همانند دیدار برابر ذوب آهن با تمام توان برای موفقیت استقلال و شاد کردن دل هواداران بجنگند.