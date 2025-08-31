محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی پر گل استقلال برابر ذوب آهن گفت: متأسفانه باز هم اشتباهات فردی یک برد را از استقلال گرفت و این مشکلی بزرگ است که باید هرچه زودتر برطرف شود. آبی پوشان دو نیمه متفاوت را مقابل ذوب آهن داشتند و در نیمه اول سه بار دروازه آنها به راحتی باز شد و مدافعان استقلال فقط تماشاگر باز شدن دروازه بودند و هیچ حرکت مثبتی نداشتند. با شروع نیمه دوم استقلال تغییراتی را صورت داد که باعث شد استقلال بازی را در اختیار بگیرد و بتواند با روحیه جنگنده ای که ساپینتو به بازیکنان داده باخت را با تساوی عوض کرده و به جمع تیم‌های ۴ امتیازی اضافه شود.

اشتباهات فردی باید برطرف شود

وی در خصوص اشتباهات مدافعان استقلال گفت: با تمام احترامی که برای سهرابیان دارم ولی او در چند بازی گذشته عملکرد ضعیفی داشته و نتوانسته انتظارات را بر آورده کند. او بازیکن سرعتی نیست و این ضعف او یا باید برطرف شود یا جایگزینی خوب برای او پیدا شود. خط دفاع استقلال مقابل ذوب آهن آسیب پذیر بود و ساپینتو که استقلال را بخوبی شناخته باید هرچه زودتر فکری به حال این خط دفاع کند تا به راحتی دروازه استقلال باز نشود. دفاع استقلال برروی سه گل ذوبی ها اشتباه داشت و اگر این روند ادامه پیدا کند استقلال به مشکل بر خواهد خورد.

آسانی بهترین خواهد شد

کارشناس فوتبال در خصوص عملکرد خارجی‌های استقلال گفت: در بین بازیکنان خارجی یاسر آسانی بهترین است و با اینکه مقابل ذوب بطور کامل بازی نکرد نقش تعیین کننده ای داشت و اگر با سایر بازیکنان هماهنگ شود نقش تاثیر گذاری در آینده خواهد داشت. جنپو هم به زمان نیاز دارد او چشمه‌هایی از خود نشان داد اما هنوز با سایر بازیکنان هماهنگ نشده و بابد چند هفته به او فرصت دهیم. نازون باید بدنش شلاق بخورد تا آماده شود. تعطیلات لیگ به سود او خواهد بود و می‌تواند خود را آماده کند. ادان دیروز سه گل خورد که بیشتر بخاطر اشتباهات مدافعان بود. او یک سیو عالی داشت که باعث شد آبی پوشان شکست نخورند. در مجموع خارجی‌های استقلال فرصت می‌خواهند که به آمادگی کامل برسند تا بتوانیم آنها را قضاوت کنیم.

ساپینتو باید پاسخگو باشد

نوری در خصوص بازی نکردن صالح حردانی و تعجب علاقمندان به استقلال از این موضوع تاکید کرد: یک سوال مبهم پیش آمده و آن این است که چرا ساپینتو در ۳ بازی گذشته از حردانی استفاده نکرده. انتخاب بازیکن در اختیار سرمربی است و او باید پاسخگو باشد ولی حردانی بازیکن تعیین کننده ای است و امیدواریم سرمربی آبی پوشان در این خصوص شفاف صحبت کند تاجلوی شایعات گرفته شود.

تعطیلات شمشیر دو لبه شده است

وی در پاسخ به این پرسش که تعطیلات لیگ به سود آبی پوشان خواهد بود یا خیر تصریح کرد: آین تعطیلات هم خوب است و هم بد. خوب از این جهت که تیم به هماهنگی کامل خواهد رسید اما بد از این جهت که خوشبختانه یا متاسفانه ۸ بازیکن استقلال در تیم ملی بزرگسالان و امیدها هستند و دست ساپینتو خالی خواهد بود تا بتواند تمرینات خود را با تمامی بازیکنان برگزار کند. البته او می‌تواند برروی آمادگی جسمانی بازیکنان خارجی کار کند تا آنها شرایط بدنی خوبی داشته باشند. اگر ساپینتو بیشتر بازیکنان را در اختیار داشت در تعطیلات لیگ می‌توانست شرایط خوبی را فراهم کند اما افسوس که در این تعطیلات نفرات کلیدی را در اختیار نخواهد داشت.

صدر جدول دستخوش تغییرات خواهد شد

کارشناس فوتبال نسبت به بالا نشینی تیم‌های شهرستانی واکنش نشان داد و گفت: خوشحالم که تیم‌های شهرستانی نتایج خوبی کسب کرده و بالای جدول هستند واین موضوع باعث خواهد شد هواداران بیشتری به ورزشگاه‌ها بیایند و فوتبال گرم‌تر شود اما با تمام احترامی که برای آنها قائل هستم وقتی در چند هفته آینده تیم‌های بزرگ به شرایط آرمانی برسند جایگاه واقعی خود را کسب خواهند کرد و رقابت آنها برای صدر جدول دیدنی خواهد شد. البته جدال تیم‌هایی چون استقلال.، سپاهان، تراکتور و پرسپولیس با دیگر تیم‌ها جذاب و پر تماشاگر تر خواهد شد و لیگ با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود.

مدیرعامل شدن کار هر کسی نیست

نوری در پایان و در خصوص اینکه چند گزینه هستند که به دنبال مدیر عاملی در استقلال هستند تاکید کرد: نام بردن از بعضی اسامی واقعاً خنده دار است نباید هر کسی خود را مدعی مدبر عاملی استقلال بداند.

انتخاب مدیر عامل جدید کار دشوار و حساسی است که نیاز به مطالعه دقیق دارد. مدیر عامل باید توانمند و کار آمد باشد فوتبال را بفهمد و از استقلال شناخت داشته باشد و مدیریت قوی داشته تا اجازه ندهد حاشیه‌ها به استقلال لطمه بزند و در مجموع هلدینگ که در این چند وقت تلاش زیادی برای موفقیت استقلال کرده در انتخاب مدیر عامل جدید وسواس زیادی داشته باشد.