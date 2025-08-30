انتقاد از «سبک» بازی استقلال و اضافه وزن یک بازیکن؛ نقطه ضعف مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین دیدار خود از فصل بیست و پنجم لیگ برتر برابر ذوبآهن اصفهان قرار گرفت و در ورزشگاه شهدای شهر قدس، یکی از پرهیجانترین بازیهای این هفته را رقم زد.
شاگردان ساپینتو در نیمه نخست نمایش ناامیدکنندهای داشتند و سه بار دروازه خود را باز شده دیدند، اما با شروع نیمه دوم جریان بازی تغییر کرد و آبیپوشان با عملکردی هجومی موفق شدند گلهای خورده را جبران کرده و در نهایت به تساوی ۳ بر ۳ دست یابند.
کسب یک امتیاز از این مسابقه اگرچه استقلال را از شکست خانگی نجات داد، اما نمیتواند رضایت کامل هواداران این تیم را به همراه داشته باشد. هواداران انتظار داشتند تیم محبوبشان بعد از ناکامی در سوپرجام مقابل تراکتور و همچنین خریدهای مطرحی که در تابستان انجام داد، در این دیدار به برتری برسد و خود را در جدول بالاتر بکشد.
در ترکیب استقلال سه چهره تازهوارد خارجی به نامهای یاسر آسانی، موسی جنپو و داکنز نازون حضور داشتند. جنپو و آسانی با بازیهای پرتحرک و تأثیرگذار خود نگاهها را جلب کردند، هرچند نازون هنوز به شرایط ایدهآل نرسیده و نیازمند زمان بیشتری برای هماهنگی با سایر بازیکنان است. با این حال کارشناسان معتقدند این سه بازیکن میتوانند در ادامه فصل نقشی کلیدی در موفقیتهای احتمالی استقلال ایفا کنند.
بازگشت استقلال پس از دریافت سه گل در نیمه نخست را میتوان نقطه مثبت این مسابقه دانست؛ موضوعی که از نظر روحی شرایط تیم را بهبود بخشید و نشان داد شاگردان ساپینتو تسلیمپذیر نیستند. با این وجود، ضعفهای آشکار در ساختار دفاعی همچنان باقی است و سرمربی پرتغالی استقلال باید در تعطیلات پیشرو زمان بیشتری را صرف برطرف کردن این مشکلات کند تا تیمش برای ادامه مسیر لیگ برتر آمادهتر شود.
استقلال هنوز تبدیل به یک تیم واقعی نشده است
مجتبی انصافی، پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از دیدار اخیر آبیپوشان برابر ذوبآهن درباره عملکرد این تیم اظهار داشت: از نظر نتیجه، کار استقلال بسیار ارزشمند بود. اینکه این تیم دو بار از حریف خود عقب افتاد و در نهایت توانست بازی را به تساوی بکشاند، اتفاقی امیدوارکننده برای آینده است. اما از نظر فنی باید بگویم با وجود آنکه استقلال بازیکنان بزرگی در اختیار دارد، هنوز تبدیل به یک تیم واقعی نشده است. من در زمین ستارههای زیادی دیدم، اما مشکل اینجاست که برنامه مشخصی در بازی استقلال مشاهده نمیشود و بیشتر روی خلاقیتهای فردی بازیکنان اتکا شده است. حتی گلهایی که به ثمر رسید نیز حاصل کارهای تاکتیکی و تیمی نبود، بلکه بیشتر بر پایه همکاریهای دو نفره شکل گرفت.
استقلال به مشکل خواهد خورد
وی افزود: اگر استقلال با این همه بازیکن مطرح، نتواند شکل و سبک فوتبالی مشخصی پیدا کند، در آینده به مشکل خواهد خورد. هواداران باید بتوانند تشخیص دهند که تیمشان چه سبک بازی دارد؛ مثلاً فوتبال پرسینگ، مالکانه یا بازی مبتنی بر دفاع و ضدحمله. اگر چنین ساختاری ایجاد نشود، تنها خلاقیت فردی بازیکنان تا جایی میتواند به کمک تیم بیاید و بیش از آن نتیجهبخش نخواهد بود. به همین دلیل امیدوارم محرومیت آقای ساپینتو هرچه سریعتر به پایان برسد تا او بتواند از روی نیمکت برنامههای خود را به بازیکنان منتقل کند، زیرا با تماس تلفنی و فریاد زدن از بیرون زمین، امکان انتقال درست تفکرات تاکتیکی وجود ندارد. این موضوع دغدغه اصلی من به عنوان یک پیشکسوت است و امیدوارم استقلال به زودی شکل تاکتیکی و فوتبالی خود را پیدا کند.
نازون اضافه وزن دارد
انصافی در ادامه به عملکرد بازیکنان خارجی استقلال اشاره و تصریح کرد: یاسر آسانی، نازون و موسی جنپو در این دیدار به میدان رفتند. در مجموع، آنها کیفیت خوبی داشتند و مشخص بود که فوتبال را میشناسند و تواناییهای فردی قابل توجهی دارند. البته تنها یک بازیکن از این جمع – که نیمه نخست تعویض شد به دلیل شرایط نامساعد بدنی و سنگین بودن از نظر فیزیکی، نتوانست نمایش مطلوبی داشته باشد.
شاید سبک بازی او قدرتی و فیزیکی باشد، اما در این دیدار چندان جلب توجه نکرد. به نظر من باید در چند بازی دیگر نیز فرصت داده شود تا ارزیابی دقیقتری از او داشت. در هر حال، وقتی یک بازیکن خارجی با قراردادهای سنگین و میلیاردی جذب میشود، باید در سطحی بالاتر از اکثر بازیکنان داخلی عمل کند و حتی بتواند نکات فنی تازهای به فوتبال ما اضافه کند. ما خودمان بازیکنان خوبی داریم و حضور خارجیها باید کیفیت تیم را ارتقا دهد.
مشکل مدیریتی معضلی برای استقلال
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع مدیریت باشگاه استقلال پرداخت و خاطر نشان کرد: مشکل مدیریتی یکی از معضلات اصلی استقلال است. این باشگاه هفتههاست بدون مدیرعامل اداره میشود و به نظر من فردی باید انتخاب شود که بتواند سرمایه و منابع مالی را به باشگاه تزریق کند.
در فوتبال ایران، وزارت ورزش هر سال بودجه محدودی را در اختیار استقلال و پرسپولیس قرار میدهد و مدیرعامل باشگاه باید فراتر از این منابع، اسپانسرهای جدی و سرمایهگذاران کلان جذب کند. در سالهای گذشته هیچگاه به پیشکسوتان اجازه داده نشده که نقشی در انتخاب مدیرعامل داشته باشند و روند انتخاب همواره از مجاری دیگر صورت گرفته است. در شرایط فعلی استقلال بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیری است که بتواند منابع مالی قابل توجهی وارد مجموعه کند، نه اینکه تنها به جذب دو اسپانسر معمولی بسنده کند.
استراتژی استقلال باید مشخص شود
این پیشکسوت استقلال در پایان گفت: استقلال بازیکنان خوبی جذب کرده است اما این نفرات باید در قالب یک تیم منسجم قرار بگیرند و تبدیل به تاکتیک و استراتژی مشخص شوند. وقتی یازده بازیکن در زمین حاضر میشوند، باید سبک فوتبال استقلال برای همگان قابل تشخیص باشد.
در حال حاضر، نقاط ضعف تیم به ویژه در فاز دفاعی به چشم میخورد. بازیکنان از نظر فردی توانمند هستند، اما به لحاظ گروهی هنوز هماهنگی لازم را ندارند و این ناهماهنگی میتواند باعث اشتباهات فردی و دریافت گل شود. امیدوارم استقلال هرچه زودتر بر این مشکلات غلبه کند و نتایجی در شأن نام بزرگ خود و هوادارانش به دست آورد.
