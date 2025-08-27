پیام شریعتمداری به هواداران باشگاه استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمهای فوتبال استقلال و ذوب آهن در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر شامگاه سه شنبه ۴ شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید تا آبیها دو امتیاز مهم بازی خانگی را از دست دهند.
محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ مالک باشگاه استقلال در صفحه مجازی خود در رابطه با این باشگاه نوشت: «به نام خدا
با تلاش کادر فنی و بازیکنان برجستهمان و با همدلی و پشتیبانی هواداران پرشور آبی، نخستین گام در مسیر قهرمانی تیم پرافتخار و دوست داشتنیمان استقلال، پر قدرت برداشته شد و چشماندازی به وسعت آبی بیکران آسمان پیش رویمان گشود و چه منظرهای زیباتر از رضایت هواداران و لبخندی که در آستانهی هشتاد سالگی بزرگترین و قدیمیترین باشگاه فوتبال ایران و از قطبهای فوتبال آسیا بر لبانشان نشسته است.
هلدینگ خلیجفارس با وجود تمام محدودیتها و فراز و نشیبهایی که از آن مطلعید، با نظر به دغدغهی چندین ساله و بحق هواداران، کمر همت بست تا تیمی رویایی با بهترین بازیکنان و کادر فنی راهی میادین کند تا قهرمان دو ستارهی آسیا، مجدداً در قامت اصیل و برازندهی تاریخیاش قد علم کرده و بزرگترین رقیبان را در ایران و آسیا به هماوردی بطلبد.
آنچه امسال چشم به راهش هستیم، جدای از فوتبالی زیبا و پرگل، قهرمانی استقلال در سه جام (لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا) است، پس همچنان خود را متعهد به پشتیبانی و راهبری میدانیم و همراه بازیکنان، کادر فنی، مدیریت باشگاه و هواداران بیشمارمان هستیم و امیدواریم این همدلی روزافزون با پیروزیهای پیدرپی و قهرمانیهای پرشمار همراه شود.
اینک دیگر زمان هنرنمایی کادر فنی و مدیریت باشگاه و از همه مهمتر حمایت داهیانه تک تک هواداران صبور و پیش کسوتان پر افتخار باشگاه استقلال است که علیرغم تنوع سلایق، همه در کنار هم با حفظ انسجام و همدلی این پیروزیها را خلق کنند و دل ملت ایران را با شادی پیوند بزنند.»
نظر شما