۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

پیام شریعتمداری به هواداران باشگاه استقلال

پیام شریعتمداری به هواداران باشگاه استقلال

مدیرعامل هلدینگ مالک باشگاه استقلال با انتشار مطلبی در فضای مجازی به حمایت از آبی پوشان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و ذوب آهن در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه سه شنبه ۴ شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید تا آبی‌ها دو امتیاز مهم بازی خانگی را از دست دهند.

محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ مالک باشگاه استقلال در صفحه مجازی خود در رابطه با این باشگاه نوشت: «به نام خدا

با تلاش کادر فنی و بازیکنان برجسته‌مان و با همدلی و پشتیبانی هواداران پرشور آبی، نخستین گام در مسیر قهرمانی تیم پرافتخار و دوست داشتنی‌مان استقلال، پر قدرت برداشته شد و چشم‌اندازی به وسعت آبی بیکران آسمان پیش رویمان گشود و چه منظره‌ای زیباتر از رضایت هواداران و لبخندی که در آستانه‌ی هشتاد سالگی بزرگترین و قدیمی‌ترین باشگاه فوتبال ایران و از قطب‌های فوتبال آسیا بر لبانشان نشسته است.

هلدینگ خلیج‌فارس با وجود تمام محدودیت‌ها و فراز و نشیب‌هایی که از آن مطلعید، با نظر به دغدغه‌ی چندین ساله و بحق هواداران، کمر همت بست تا تیمی رویایی با بهترین بازیکنان و کادر فنی راهی میادین کند تا قهرمان دو ستاره‌ی آسیا، مجدداً در قامت اصیل و برازنده‌ی تاریخی‌اش قد علم کرده و بزرگترین رقیبان را در ایران و آسیا به هماوردی بطلبد.

آنچه امسال چشم به راهش هستیم، جدای از فوتبالی زیبا و پرگل، قهرمانی استقلال در سه جام (لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا) است، پس همچنان خود را متعهد به پشتیبانی و راهبری می‌دانیم و همراه بازیکنان، کادر فنی، مدیریت باشگاه و هواداران بی‌شمارمان هستیم و امیدواریم این همدلی روزافزون با پیروزی‌های پی‌درپی و قهرمانی‌های پرشمار همراه شود.

اینک دیگر زمان هنرنمایی کادر فنی و مدیریت باشگاه و از همه مهمتر حمایت داهیانه تک تک هواداران صبور و پیش کسوتان پر افتخار باشگاه استقلال است که علیرغم تنوع سلایق، همه در کنار هم با حفظ انسجام و همدلی این پیروزی‌ها را خلق کنند و دل ملت ایران را با شادی پیوند بزنند.»

