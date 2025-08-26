به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری مربی تیم فوتبال استقلال پس از تساوی ۳ - ۳ این تیم مقابل ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه شهر قدس گفت: فکر می‌کنم بازی زیبایی بخصوص در نیمه دوم شد. ما می‌دانستیم ذوب آهن چطور بازی می‌کند. آقای ساپینتو نقاط ضعف و قوت حریف را پس از بازی با تراکتور گوشزد کرد. او از ما خواست بازی با تراکتور را فراموش کنیم.

مربی استقلال افزود: ما استقلال هستیم و باید همه بازی‌ها را ببریم. در جریان بازی به مشکل خوردیم که عقب افتادیم. در نیمه دوم تیم ما خیلی خوب بود و می‌توانستیم حتی بازی را هم ببریم.

او درباره اعتراض به داور مسابقه تاکید کرد: من در طول دوران بازی کردن خودم هرگز به داور اعتراض نمی‌کردم اما احساس کردم او عصبانی بود. خطاهایی که صورت گرفت را به خوبی نتوانست مدیریت کند و امیدوارم کاملا سهوی باشد. استقلال همیشه از داوری ضربه خورده و مظلوم بوده است. شما بببیند دو سال پیش آقای ساپینتو در فینال جام حذفی چگونه اخراج شد. داور با تیم ذوب آهن مهربان بود.

حیدری تاکید کرد: ما تیم خوبی را جمع کردیم و فکر می‌کنم این موضع باعث شده تا عده‌ای ناراحت باشند. آنها شروع کرده اند دوباره به استقلال ضربه بزنند. البته کاملا مشخص است چه کسانی هستند. امیدوارم ساپینتو به زودی کنار نیمکت برگردد. اگر ما ایرانی هستیم او ایرانی تر است. در دوران جنگ خیلی مشتاق بود به ایران بیاید و هیچ ترسی نداشت. چنین دیدگاهی جای تحسین دارد.

او افزود: ما ایرانی‌ها میهمان نواز هستیم و آقای تاج و عوامل تصمیم گیر اجازه دهند او کنار زمین بیاید. به هواداران قول می‌دهم یک تیم خوب بسازیم و فکر می‌کنم به آنها بدهکار هستیم.

حیدری درباره عدم هماهنگی در بین بازیکنان استقلال یادآور شد: ۱۳ - ۱۴ بازیکن از جمع ما جدا شدند و این موضوع زمان می‌برد تا هماهنگی ایجاد شود. ۲۰ روز تعطیلی به ما کمک می‌کند تا تیم هماهنگی را ایجاد کنیم. نفراتی مثل «آسانی» چند روز بیشتر نیست به تیم اضافه شده اند.