عملکرد ضعیف خط دفاعی صدای ساپینتو را درآورد؛ احتمال تغییرات در ترکیب

به گزارش خبرنگار مهر، پس از نمایش ضعیف خط دفاعی تیم فوتبال استقلال در دیدار مقابل ذوب‌آهن و دریافت سه گل، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم از عملکرد بازیکنانش به شدت گلایه‌مند است. عملکرد ضعیف خط دفاع باعث شده که احتمال تغییر ترکیب این بخش در دیدار هفته سوم لیگ برتر قوت بگیرد.

آرمین سهرابیان به احتمال زیاد در بازی هفته سوم روی نیمکت قرار خواهد گرفت و ساپینتو از گزینه‌های دیگر خود برای قلب خط دفاعی استفاده خواهد کرد. عارف غلامی و سامان فلاح دو گزینه جانشینی سهرابیان در ترکیب استقلال هستند و با توجه به علاقه‌مندی ساپینتو به غلامی به احتمال زیاد این بازیکن در ترکیب استقلال به کار گرفته خواهد شد.

دیدار هفته سوم استقلال مقابل استقلال خوزستان، پس از پایان تعطیلی فیفادی، روز جمعه ۲۱ شهریور از ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد و این بازی فرصت مناسبی برای ساپینتو است تا عملکرد تیمش در دفاع را اصلاح کند و نشان دهد استقلال می‌تواند با ساختار دفاعی منسجم‌تر وارد ادامه رقابت‌های لیگ برتر شود.