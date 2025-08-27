به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: تذکرات امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر در مورد ضرورت رفع مشکل ناترازی انرژی به ویژه آب و برق بود.

وی ادامه داد: هفته آینده مجلس با حضور مسئولان ذی‌ربط در این زمینه جلسه‌ای خواهد داشت تا گزارشی دقیق ارائه و مشکلات کشور مشخص شود و از سوی دیگر، مجلس بتواند دولت را کمک و همراهی کند تا این مشکل مردم برطرف شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مؤلفه‌های مهم در قانون برنامه ششم و هفتم موضوع الگوی کشت است، گفت: قرار بود ۱۰ میلیارد متر مکعب از مصرف آب کشاورزی به‌ویژه در روش غرقابی کاهش یابد. پس اگر به قانون عمل شود، بسیاری از مشکلات آب کشور حل خواهد شد.

وی متذکر شد: در سال ۱۴۰۳، هزار میلیارد تومان برای اجرای الگوی کشت در کشور پیش‌بینی شد اما متأسفانه هیچ هزینه‌ای در این زمینه نشد. الگوی کشت باید از یک نقطه آغاز شود و با دقت کامل ادامه پیدا کند.