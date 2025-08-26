به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مولوی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: استان اصفهان بیش از ۱۳ هزار و ۴۶ کیلومتر راه دارد که شامل ۵۳۰ کیلومتر آزادراه، ۲۲۶۰ کیلومتر بزرگراه، ۲۳۱۶ کیلومتر راه اصلی و بیش از ۵۷۹ کیلومتر راه فرعی است. او اضافه کرد این استان در کشور رتبه نخست سهم آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به خود اختصاص کرد و از نظر گستردگی راه‌ها جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد.

وی بیان کرد: میانگین روزانه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تردد در محورهای استان ثبت شد و پرترددترین مسیرها شامل محور اصفهان به بهارستان با ۱۱ درصد، آزادراه ذوب‌آهن با ۹ درصد و بزرگراه آزادگان و آزادراه معلم با ۷ درصد از کل ترددها هستند.

کاهش چشمگیر تصادفات در نوروز و پنج ماهه ۱۴۰۴

رئیس پلیس راه استان با اشاره به اقدامات نوروزی گفت خوشبختانه با تشکیل شورای راهبری در همان روزهای ابتدایی تعطیلات و همکاری دستگاه‌های مختلف، تصادفات نوروز ۱۴۰۴ در مقایسه با سال قبل ۲۳ درصد کاهش پیدا کرد. او اضافه کرد در مجموع تصادفات منجر به فوت و جرح در چهار ماهه امسال بر اساس آمار پزشکی قانونی ۹ درصد کاهش پیدا کرد.

سرهنگ مولوی همچنین از کاهش ۲ درصدی تصادفات سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ خبر داد و بیان کرد: این روند رو به کاهش با استمرار طرح‌ها، نظارت‌ها و آموزش‌های فرهنگی ادامه پیدا کرد و موقعیت استان در این حوزه بهبود یافت.

وی تاکید کرد: در نوروز و ایام مناسبتی مانند اربعین و ۲۸ صفر نیز با استقرار تیم‌های ویژه در محورهای مواصلاتی و هماهنگی بین پلیس و دستگاه‌های امدادی، شاهد کاهش محسوس تلفات بودیم.

اجرای طرح‌های ویژه و اقدامات فرهنگی

سرهنگ مولوی با اشاره به اجرای ۳۱ طرح عملیاتی در سال جاری بیان کرد: یکی از طرح‌های مهم، طرح توقف و حرکت برای جلوگیری از خواب‌آلودگی رانندگان در محورهای پرخطر بود که نقش مهمی در کاهش تصادفات ایفا کرد. در قالب این طرح، خودروهایی که رانندگان آنها دچار خستگی یا خواب‌آلودگی بودند در هشت نقطه استان متوقف شدند و پس از استراحت مجاز به ادامه مسیر شدند.

وی اضافه کرد: بیش از ۱۲۷۳ دستگاه خودرو به علت تخلفات پرخطر شناسایی شدند و با رانندگان متخلف برخورد قانونی صورت گرفت. همچنین ۶۳ راننده متخلف گواهینامه خود را به مدت سه ماه از دست دادند.

سرهنگ مولوی اقدامات فرهنگی پلیس راه را هم تشریح کرد و گفت طراحی بازی آموزشی ترافیکی و شبیه‌ساز رانندگی برای نخستین بار در کشور در اصفهان انجام شد. همچنین با استقرار اتوبوس آموزشی در مدارس، بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز در معرض آموزش قرار گرفتند و ۱۶۵ راهور محلی نیز آموزش‌های لازم را دریافت کردند.

به گفته وی آموزش رانندگان ناوگان باری و مسافری، راه‌اندازی اپلیکیشن تخلفات و برگزاری دوره‌های مختلف ایمنی بخشی از اقدامات فرهنگی پلیس راه اصفهان بود.

دلایل اصلی تصادفات و توصیه به رانندگان

رئیس پلیس راه استان اصفهان مهم‌ترین علت تصادفات را عدم توجه به جلو با سهم ۴۷ درصدی، تغییر مسیر ناگهانی با سهم ۱۴ درصدی، عدم کنترل وسیله نقلیه با سهم ۱۱ درصدی و حرکت با دنده عقب با سهم ۹ درصدی عنوان کرد. او بیان کرد بیشترین تصادفات در پنج ماهه امسال در روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه اتفاق افتاد و بخش عمده‌ای از این حوادث مربوط به خودروهای پلاک بومی بود.

سرهنگ مولوی در ادامه گفت: بیشترین تصادفات در راه‌های اصلی و فرعی رخ داد و ۳۵ درصد حوادث مربوط به راه‌های اصلی و ۱۹ درصد مربوط به راه‌های فرعی بود و ۱۶ درصد نیز در آزادراه‌ها اتفاق افتاد.

وی اضافه کرد در این حوادث بیشترین سهم مربوط به خودروهای سواری و سپس کامیون‌ها بود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تاکید کرد: رانندگان باید پیش از سفر برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند، خودرو خود را از نظر فنی بررسی کنند، هر دو ساعت بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استراحت کنند و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سفری ایمن برای خود و خانواده رقم بزنند. او خاطرنشان کرد سرنشینان هم نقش مؤثری در کاهش خستگی رانندگان دارند و نباید با خوابیدن یا استفاده از تلفن همراه باعث حواس‌پرتی راننده شوند.

سرهنگ مولوی با دعوت مردم به پیوستن به پویش نه به تصادف بیان کرد استمرار این پویش می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه حوادث شود.

وی تاکید کرد: تعامل بین پلیس، دستگاه‌های اجرایی و مردم در استان اصفهان وجود دارد و همین تعامل به کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جاده‌ها کمک کرد.