رسوایی ارتش رژیم صهیونیستی در توجیه حمله به بیمارستان ناصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی در بیان نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط ارتش رژیم صهیونیستی در خصوص حمله به بیمارستان ناصر اعلام کردند که نظامیان اجرا کننده این عملیات، دستور و موافقت با حمله را از فرماندهان عالی خود دریافت کرده‌اند.

این گزارش تاکید کرد که دستورات حمله به بیمارستان ناصر از سوی مقام‌های مافوق صادر شده است.

بر اساس اعلام این منبع عبری زبان نتایج تحقیقات ارتش نشان داد که بعد از تلاش‌های شکست خورده برای حمله به بیمارستان ناصر، این مجتمع توسط تانک هدف قرار گرفته است.

در پی گسترش محکومیت حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در نوار غزه ارتش این رژیم مدعی شد که این حمله ناشی از یک اشتباه بوده است. پیش از این ادعا نیز ارتش رژیم صهیونیستی تلاش کرده بود حمله به بیمارستان ناصر را به عنوان یک هدف نظامی توجیه کند.

دو شنبه گذشته تانک‌های رژیم صهیونیستی چهار گلوله سنگین به سمت این بیمارستان شلیک کردند. ارتش این رژیم مدعی شده که حمله مذکور ناشی از یک اشکال عملیاتی بوده است. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اما امدادگران فلسطینی در نوار غزه را در هنگام بیرون کشیدن پیکر بی جان یک خبرنگار در بیمارستان «ناصر» همزمان با پخش زنده تلویزیونی، هدف قرار دادند امدادگران در حال بیرون کشیدن پیکر بی‌جان یک خبرنگار فلسطینی از یکی از ساختمان‌های وابسته به بیمارستان ناصر بودند که جنگنده‌های صهیونیستی برای بار دوم طی پنج دقیقه همان ساختمان را بمباران می‌کنند و امدادگران و خبرنگاران را هدف قرار می‌دهند.