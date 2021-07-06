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۱۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۰۶

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی بیان کرد؛

۶ شهرستان خراسان رضوی در وضعیت قرمز تأمین آب

۶ شهرستان خراسان رضوی در وضعیت قرمز تأمین آب

مشهد ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: تأمین آب برای ۶ شهرستان نیشابور، گلبهار، خواف، تربت جام، مشهدریزه و شاندیز در وضعیت قرمز قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم علوی با بیان اینکه ۴۵۰ پروژه گذر از تنش آبی ۱۴۰۰ در خراسان رضوی در حال اجرا است، اظهار کرد: این تعداد پروژه شامل حفر و تجهیز چاه، اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع و مخازن ذخیره برای تعدیل مشکلات ناشی از خشکسالی است.

وی ادامه داد: با اجرای این پروژه‌ها، هزار و ۲۳۶ لیتر بر ثانیه به توان تولید آب شهرها و ۳۳۳ لیتر نیز به ظرفیت آب شرب روستاهای استان افزوده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی خواستار تخصیص ۶ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرا شد و گفت: برخورداری آبفا از ۳۰ دستگاه ژنراتور دیزل برای تأمین برق اضطراری روستاهای تحت پوشش، ماکافی است.

وی با اشاره به خدمت‌رسانی این شرکت به ۸۵ شهر و ۲ هزار و ۲۵۴ روستا در خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: شرایط تأمین آب سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن در نقاط شهری و روستایی با توجه به کاهش بارش‌ها در سال آبی جاری و افزایش دما به میزان ۶ درجه در قیاس با سال گذشته، بسیار سخت شده و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود گرمای هوا در سه ماه تابستان تشدید شود.

علوی از تعامل شرکت برق و آبفا برای تأمین برق تأسیسات آب خبر داد گفت: خراسان رضوی در شرایط سر به سر و ناپایدار تأمین آب قرار دارد.

وی اضافه کرد: قطع برق، آبرسانی به مشترکان را سخت خواهد کرد با این حال، این استان به مرحله بحران نرسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان این‌که ۳۰ شهر استان تابستان امسال و در پیک مصرف با تنش کمی و کیفی آب شرب مواجه می‌شوند، اظهار کرد: تأمین آب برای ۶ شهرستان نیشابور، گلبهار، خواف، تربت جام، مشهدریزه و شاندیز در وضعیت قرمز قرار دارد.

کد مطلب 5251879

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