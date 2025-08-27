۱۲ واحد نانوایی گرمسار به تجهیزات سوخت جایگزین مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح چهارشنبه در بازدید از واحدهای صنفی نانوایی‌های گرمسار بابیان اینکه تجهیز نانوایی‌ها به سوخت جایگزین در دستور کار است، ابراز داشت: این اقدام به مدیریت بحران در مواقع ضروری می‌تواند کمک کند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۲ نانوایی گرمسار به سوخت جایگزین تجهیز شدند، افزود: برای این اقدام ۹ میلیارد ریال اعتبار هزینه صرف شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار بابیان اینکه در صورت افت فشار یا قطعی گاز و برق خدمات نانوایی‌ها متوقف نخواهد شد، ابراز داشت: با همکاری اصناف تمامی نانوایی‌ها مجهز به سوخت دوم و جایگزین خواهند شد.

جورابلو بابیان اینکه هدف از این اقدام رفع نگرانی تعطیلی نانوایی به دلیل قطع برق و گاز است، تصریح کرد: در این شرایط بحرانی نان مورد نیاز مردم تأمین می‌شود.

وی افزود: در شرایط بحرانی نیز سوخت جایگزین نانوایی‌ها تأمین شده و مردم از این بابت نگرانی در سطح شهرستان نداشته باشند.