۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

۱۲ واحد نانوایی گرمسار به تجهیزات سوخت جایگزین مجهز شدند

گرمسار- رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار از تجهیز ۱۲ واحد نانوایی این شهرستان به تجهیزات سوخت جایگزین خبر داد و گفت: هدف از این اقدام رفع نگرانی تعطیلی نانوایی به دلیل قطع برق و گاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح چهارشنبه در بازدید از واحدهای صنفی نانوایی‌های گرمسار بابیان اینکه تجهیز نانوایی‌ها به سوخت جایگزین در دستور کار است، ابراز داشت: این اقدام به مدیریت بحران در مواقع ضروری می‌تواند کمک کند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۲ نانوایی گرمسار به سوخت جایگزین تجهیز شدند، افزود: برای این اقدام ۹ میلیارد ریال اعتبار هزینه صرف شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار بابیان اینکه در صورت افت فشار یا قطعی گاز و برق خدمات نانوایی‌ها متوقف نخواهد شد، ابراز داشت: با همکاری اصناف تمامی نانوایی‌ها مجهز به سوخت دوم و جایگزین خواهند شد.

جورابلو بابیان اینکه هدف از این اقدام رفع نگرانی تعطیلی نانوایی به دلیل قطع برق و گاز است، تصریح کرد: در این شرایط بحرانی نان مورد نیاز مردم تأمین می‌شود.

وی افزود: در شرایط بحرانی نیز سوخت جایگزین نانوایی‌ها تأمین شده و مردم از این بابت نگرانی در سطح شهرستان نداشته باشند.

