به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح پنجشنبه در بازدید از مزارع گرمسار با بیان اینکه تجهیز چاههای آب کشاورزی به پنل خورشیدی در دستور کار قرار گرفته است، ابراز داشت: هدف از این اقدام مدیریت آب در بخش کشاورزی است.
وی با بیان اینکه احداث نیروگاههای خورشیدی مورد اقبال بهره برداران بخش کشاورزی قرار گرفته است، افزود: در صورت تأمین برق از طریق پنلهای خورشیدی چاههای کشاورزی از برنامههای مدیریت مصرف توانیر خارج میشوند.
رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار بابیان اینکه برای تجهیز پنلهای خورشیدی تسهیلات لازم نیز اعطا میشود، ابراز داشت: هدف از این اقدام جذب سرمایه گذاری در انرژیهای نو برای ارتقا بهرهوری حوزه کشاورزی است.
جورابلو بابیان اینکه بر اساس پروانه بهره برداری ۹۳ درصد چاههای کشاورزی کمتر از ۱۹ ساعت در شبانه روز مجاز به فعالیت هستند، تصریح کرد: با وجود پنلهای خورشیدی این مشکلات رفع میشود.
وی با بیان اینکه رایزنی لازم برای اعطای تسهیلات به کشاورزان انجام و استفاده آن در واحدهای تولیدی کشاورزی توصیه میشود.
نظر شما