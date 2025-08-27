به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در عصرکنونی عایق کاری یک استاندارد جهانی در صنایع گوناگون محسوب می‌شود، در این خصوص با یکی از فعالان این عرصه مهندس سهیل حیدری گفت وگو کردیم و اطلاعات خوبی در زمینه عایقکاری در اختیار شما قرار خواهیم داد. انواع عایق‌های گوناگون در کشور وجود دارد، از جمله عایق‌های موجود در کشور عایق الاستومری، عایق پلی یورتان، عایق پشم سنگ، عایق xps، عایق الیاف سرامیک … است. بسته به نیاز هر نوع عایقکاری هر یک از عایق‌ها نام برده شده به کار گرفته می‌شود.

عایق کاری با عایق الاستومری

سهیل حیدری مدیر بازرگانی مهار انرژی در توضیحاتی بیان کرد: عایق کاری با انواع عایق الاستومری یکی از روش‌های عایقکاری است و در صنایع گوناگون نظیر صنعت ساختمان سازی، تاسیسات و پالایشگاه‌ها و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. عایق الاستومری به علت ساختار سلول بسته و منعطف بودن وهمچنین مقاوت بسیار زیاد آن در مقابل رطوبت و حرارت جایگزین بسیار خوبی برای عایقکاری محسوب می‌شود. جهت خرید عایق الاستومری به لینک درج شده مراجعه نماید.

عایق الاستومری از ترکیبات پلیمری مانند NBR (نیتریل بوتادین رابر) و EPDM ساخته می‌شود، این نوع عایق انتقال حرارت را به حداقل می‌رساند و با استفاده از این عایق بخار آب به داخل نفوذ نمی‌کند. نصب عایق الاستومری بسیار آسان است و به تخصص خاصی احتیاج ندارد. از جمله مزیت‌های به کارگیری عایق الاستومری مقاومت بسیار زیاد این عایق در برابر رطوبت است. عایق الاستومری یک عایق عالی در برابر رطوبت و محیط‌های صنعتی مرطوب محسوب می‌شود. علاوه بر آن، عایق‌های الاستومری دارای خاصیت عایق صوتی مؤثری هستند که می‌توانند به کاهش نویز در فضاهای داخلی کمک کنند.

عایق الاستومری از جهت ایمنی زیست محیطی بی خطر است و این عایق دوست دار محیط زیست بوده و هیچ آسیبی به طبیعت وارد نمی‌آورد. کاربردهای عایق الاستومری بسیار متنوع است و شامل سیستم‌های تهویه مطبوع (HVAC)، لوله کشی آب سرد و گرم، کانال‌ های انتقال هوا و همچنین در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌ شود. به علاوه، این نوع عایق در استودیوهای ضبط و سالن‌ های کنفرانس نیز به کار می‌ رود و به بهبود کیفیت صوتی فضا کمک می‌ کند. با مرکز فروش عایق الاستومری در تهران بیشتر آشنا شوید.

عایق کاری با عایق پلی یورتان

مدیر شرکت مهار انرژی پایدار ساز آقای حیدری بیان نمود: عایقکاری با عایق پلی یورتان یکی از روش‌های خوب و عالی به منظور کاهش اتلاف انرژی محسوب می‌شود. این نوع عایق به خاطر ساختار منحصر به فردش، عملکرد بسیار خوبی در برابر گرما، رطوبت و صدا دارد.

از جمله ویژگی‌های عایق پلی یورتان می‌شود به موارد فوق اشاره نمایم:

عایق حرارتی برتر: این عایق دارای R-value بالایی است که نشاندهنده توانایی آن در جلوگیری از انتقال حرارت می‌باشد.

مقاوم در برابر آب و هوا: عایق پلی یورتان به صورت بدون درز نصب می‌ شود که از نفوذ هوا و بخار جلوگیری می‌ کند.

صرفه جویی در هزینه ها: استفاده از این عایق می‌ تواند به‌ طور قابل توجهی هزینه‌ های گرمایش و سرمایش ساختمان را کاهش دهد.

نصب آسان و انعطاف پذیر: این عایق به صورت اسپری یا در قالب پنل‌ های پیش‌ ساخته قابل اجرا است، که این امر نصب آن را سریع‌ تر و راحت‌ تر می‌ سازد.

دوام و ماندگاری: عایق پلی یورتان در برابر پوسیدگی، کپک و حمله حشرات مقاوم بوده و عمر طولانی تری دارد.

در کل، انتخاب عایق پلی یورتان می تواند باعث بهینه سازی انرژی و کاهش هزینه‌ های انرژی کمک شایانی کند. قیمت عایق پلی یورتان را می‌توانید از لینک درج شده بدست آورید.

عایق کاری با عایق پشم سنگ

حیدری در خصوص عایق پشم سنگ مطالبی را گفت: عایق کاری با استفاده از پشم سنگ، یکی از روش‌های خوب برای بهبود بهره وری انرژی و کاهش انتقال صدا در ساختمان‌ها محسوب می‌ شود. این نوع عایق از سنگ‌ های طبیعی مانند بازالت ساخته می‌ شود و به دلیل ساختار فیبری ویژه‌ اش، عملکرد بسیار خوبی در برابر حرارت، صدا و آتش دارد.

مزایای عایق پشم سنگ شامل موارد زیر است:

۱- عایق حرارتی قوی: این عایق پشم سنگ به طور قابل توجهی انتقال گرما را کاهش می‌دهد و به صرفه جویی در انرژی کمک می‌ کند.

۲- عایق صوتی موثر: پشم سنگ به خوبی امواج صوتی را جذب کرده و از آلودگی صوتی محیط می کاهد.

۳- مقاومت در برابر آتش: این ماده دارای نقطه ذوب بالای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد است و ایمنی ساختمان ها را افزایش می‌ دهد.

۴- سازگار با محیط زیست: پشم سنگ قابل بازیافت بوده و در تولید آن گازهای سمی آزاد نمی‌شود.

۵- مقاومت مکانیکی بالا: این نوع عایق برای استفاده در فضاهای صنعتی و ساختمانی بسیار مناسب است.

نحوه نصب عایق پشم سنگ به این صورت است:

۱- استفاده از سازه‌های فلزی یا چوبی برای نگه داری پشم سنگ.

۲- برش آن با کاتر یا تیغ موکت بری به اندازه های مورد نیاز.

۳- تثبیت عایق با استفاده از چسب، پیچ یا رول پلاک.

۴- پوشش دادن آن با فویل آلومینیومی یا کاغذ کرافت برای افزایش دوام و مقاومت در برابر رطوبت.

این روش‌ها باعث می شوند که عایق‌کاری با پشم سنگ به یک انتخاب مناسب و کاربردی برای ساختمان‌ها تبدیل شود.

عایق کاری با الیاف سرامیک

مدیر شرکت مهار انرژی در مورد عایقکاری الیاف سرامیک بیان کرد: عایق کاری با الیاف سرامیکی یک روش عالی برای ایجاد عایق حرارتی در محیط‌های صنعتی و با دماهای بالا به شمار می‌ آید. این نوع عایق از مواد معدنی نظیر آلومینا و سیلیکا تولید می‌ شود و به خاطر ویژگی‌ های بی‌ نظیرش در برابر حرارت، خوردگی و شوک‌ های حرارتی، در صنایع مختلف به طور گسترده‌ ای استفاده می‌ شود.

ویژگی الیاف سرامیکی شامل موارد زیر است:

۱- تحمل دماهای بسیار بالا: این عایق قادر است دماهایی تا حدود ۱۲۶۰ درجه سانتی گراد و حتی بالاتر را تحمل کند.

۲- عایق حرارتی و صوتی: الیاف سرامیکی به کاهش انتقال گرما و صدا در محیط‌های صنعتی کمک می کنند.

۳- مقاومت در برابر شوک‌های حرارتی: این ویژگی باعث می‌شود که الیاف سرامیکی گزینه‌ ای مناسب برای استفاده در کوره‌ ها و دیگ‌ های بخار باشند.

۴- وزن سبک و انعطاف پذیری: نصب و جابجایی این عایق‌ها در فضاهای پیچیده بسیار آسان است.

۵- مقاومت شیمیایی: این نوع عایق در برابر بسیاری از مواد شیمیایی خورنده بی اثر است.

اما در استفاده از الیاف سرامیکی باید به نکات ایمنی نیز توجه شود:

۱- پراکندگی پرزها: این الیاف می‌توانند پرزهایی تولید کنند که ممکن است برای سلامتی مضر باشند، لذا استفاده از ماسک و تهویه مناسب الزامی است.

۲- تثبیت الیاف سرامیک: برای جلوگیری از جدا شدن الیاف، می‌توان از محلول های ویژه‌ ای مانند فوم سیلیکا و آب استفاده کرد که بر روی سطح اسپری می‌ شوند.

این عایق الیاف سرامیک در صنایع مختلفی کاربرد دارند، از جمله:

۱- صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها

۲- نیروگاه‌های حرارتی

۳- صنایع فولاد و ریخته گری

۴- هوافضا و خودروسازی

۵- تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی

یکی از فعالان صنعت عایقکاری در انواع گوناگون شرکت مهار انرژی پایدار ساز است می‌توانید انواع عایق حرارتی، صوتی و برودتی را در این شرکت بیابید و خرید مورد نظر خود را انجام دهید.

