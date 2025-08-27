هزار و ۴۰۰ چاه کشاورزی رکورددار برداشت آب در همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد چهاردولی ظهر چهارشنبه در نشست با بهرهبرداران و کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه منابع آب شهرستان همدان با تأکید بر اینکه آب مهمترین چالش این استان است، اظهار کرد: تنها راه مقابله با بحران آبی مدیریت مصرف است.
وی افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۷۰ حلقه چاه مجاز در شهرستان وجود دارد که شامل ۷۰۳ حلقه صنعتی و خدماتی، ۴۱۵ حلقه شرب و یکهزار و ۴۴۷ حلقه چاه کشاورزی است. بیشترین برداشت آب، با اختلاف بسیار زیاد، مربوط به چاههای کشاورزی است.
چهاردولی خاطرنشان کرد: در این شهرستان، ۲۵۶ حلقه چاه موسوم به فرم یک که پیش از سال ۱۳۸۶ حفر شدهاند، با شرایطی از جمله رعایت حریم چاههای مجاور و نداشتن حکم انسداد، مجوز برداشت روزانه ۲۵ مترمکعب آب دریافت میکنند. نصب کنتور هوشمند بر این چاهها الزامی است و در صورت عدم نصب، از بهرهبرداری آنها جلوگیری خواهد شد.
مدیر منابع آب شهرستان همدان با اشاره به بحران دشت همدان – بهار، گفت: این دشت در وضعیت ممنوعه قرار دارد و سالانه بهطور میانگین سطح آب زیرزمینی آن ۷۲ سانتیمتر افت میکند؛ همچنین کسری مخزن سالیانه حدود ۱۶ میلیون متر مکعب است. برای جبران این شرایط، اقداماتی مانند نصب کنتورهای هوشمند، انسداد چاههای غیرمجاز، رعایت الگوی کشت و استفاده از گیاهان کمآببر الزامی است.
مدیر منابع آب شهرستان همدان تأکید کرد: مقابله با چاههای غیرمجاز از سیاستهای اصلی وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای است و تاکنون تعداد زیادی از این چاهها پلمب شدهاند.
وی حفظ منابع آبی را مسئولیت اجتماعی همه مردم دانست و خاطرنشان کرد: هر فردی که در حفر یا بهرهبرداری چاه غیرمجاز مشارکت کند، در واقع به منابع حیاتی نسل آینده لطمه زده است.
