به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا (س) اولین دوره مسابقات پروژه برتر کارشناسی را در سال ۱۴۰۳ در راستای اعتلای کیفیت آموزش و ترغیب دانشجویان مقطع کارشناسی برای اهمیت دادن به موضوعات کاربردی و برانگیختن خلاقیت و نوآوری در درس پروژه در جهت توسعه مهارتهای کاربردی دانشجویان متناسب با نیازهای جامعه و توجه به هدایت فعالیتهای آموزشی به سوی رویکردهای مسالهمحوری، تقاضا محوری و مزیتمحوری برگزار کرد.
پروژههای منتخب اعلامی از طرف دانشکدهها در کارگروه تخصصی بررسی و پروژههای برتر مقطع کارشناسی در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل معرفی شدند:
|پروژههای منتخب دانشکده هنر
|نام و نام خانوادگی دانشجو
|رشته تحصیلی
|عنوان پروژه
|استاد پروژه
|سارا وکیلی راد
|طراحی صنعتی
|طراحی محصولی با هدف کاهش اضطراب کودکان در فرآیند نمونهگیری خون
|فرزانه هنربخش
|هدیه نشاستهساز کاشی
|طراحی صنعتی
|طراحی دستگاه سنجش پارامترهای بیولوژیکی تماسی (پوششی) برای کودکان
|شادی خیراندیش
|سعیده شیری
|طراحی صنعتی
|طراحی محافظ ضد آب گچ و آتل دست با رویکرد حفظ استقلال فردی و سهولت استفاده کاربر
|وحید فرتاشوند
|یگانه فرضائی
|طراحی صنعتی
|طراحی اسباببازی برای کودکان اوتیسم ۵ تا ۷ سال به منظور افزایش مهارت یادگیری
|احمد عابدینی
|پروژههای منتخب دانشکده علوم ریاضی
|نام و نام خانوادگی دانشجو
|رشته تحصیلی
|عنوان پروژه
|استاد پروژه
|ستایش پازکی دماوندی
|ریاضیات و کاربردها
|مساله زمان بندی آموزشی
|ترانه تجویدی
|صبا شایگانی
|علوم کامپیوتر
|تهیه مدل زبان فارسی به منظور پاسخگویی و راهنمایی خودکار سوالات آموزشی و پژوهشی دانشجویان
|زهرا رضوانی کاشانی
|هدیه گیاه تازه
|آمار
|پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین LSTM و Random Forest
|فریبا عزیزی
