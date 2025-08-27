به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا (س) اولین دوره مسابقات پروژه برتر کارشناسی را در سال ۱۴۰۳ در راستای اعتلای کیفیت آموزش و ترغیب دانشجویان مقطع کارشناسی برای اهمیت دادن به موضوعات کاربردی و برانگیختن خلاقیت و نوآوری در درس پروژه در جهت توسعه مهارت‌های کاربردی دانشجویان متناسب با نیازهای جامعه و توجه به هدایت فعالیت‌های آموزشی به سوی رویکردهای مساله‌محوری، تقاضا محوری و مزیت‌محوری برگزار کرد.

پروژه‌های منتخب اعلامی از طرف دانشکده‌ها در کارگروه تخصصی بررسی و پروژه‌های برتر مقطع کارشناسی در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل معرفی شدند:

پروژه‌های منتخب دانشکده هنر نام و نام خانوادگی دانشجو رشته تحصیلی عنوان پروژه استاد پروژه سارا وکیلی راد طراحی صنعتی طراحی محصولی با هدف کاهش اضطراب کودکان در فرآیند نمونه‌گیری خون فرزانه هنربخش هدیه نشاسته‌ساز کاشی طراحی صنعتی طراحی دستگاه سنجش پارامترهای بیولوژیکی تماسی (پوششی) برای کودکان شادی خیراندیش سعیده شیری طراحی صنعتی طراحی محافظ ضد آب گچ و آتل دست با رویکرد حفظ استقلال فردی و سهولت استفاده کاربر وحید فرتاش‌وند یگانه فرضائی طراحی صنعتی طراحی اسباب‌بازی برای کودکان اوتیسم ۵ تا ۷ سال به منظور افزایش مهارت یادگیری احمد عابدینی