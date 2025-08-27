  1. استانها
  2. همدان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خط‌مشی اصلی مدیریت استان همدان است

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خط‌مشی اصلی مدیریت استان همدان است

همدان-استاندار همدان گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، جلوگیری از هدررفت سرمایه و بهره‌وری منابع، رویکرد اصلی مدیریت استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح سالن چندمنظوره ورزشی شهید حاج‌محمدرضا زنجانی در شهر مهاجران، ضمن گرامیداشت هفته دولت و نام‌گذاری سالن به‌نام شهید والامقام، اظهار کرد: زنده نگه‌داشتن یاد شهدا کمتر از خود شهادت نیست و تکریم ایثارگران موجب برکت و رحمت الهی برای کشور خواهد بود.

وی درباره روند اجرای پروژه افزود: این سالن که از سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود و تا سال گذشته تنها ۳۵ درصد پیشرفت داشت، در مدت یک سال اخیر با تلاش مسئولان به بیش از ۶۵ درصد رسید و در ماه‌های پایانی به بهره‌برداری کامل رسید و اکنون در اختیار جوانان قرار دارد.

ملانوری‌شمسی تصریح کرد: در یک سال گذشته بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام، حتی با سابقه توقف ۱۵ تا ۲۰ ساله، تکمیل و تحویل مردم شده است. این رویکرد نه‌تنها در حوزه ورزش، بلکه در بخش‌های مسکن، راه، راه‌آهن و بهداشت نیز دنبال می‌شود.

استاندار همدان با اشاره به ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری، گفت: جذب سرمایه بخش خصوصی، ایجاد اشتغال پایدار، بهره‌وری منابع و حرکت در مسیر توسعه پایدار از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.

وی اضافه کرد: منابع ارزشمند آب، خاک و محیط‌زیست باید با مدیریت بهینه و در مسیر تولید با بهره‌وری بالا استفاده شوند.

ملانوری‌شمسی عنوان کرد: همچنین خام‌فروشی محصولات کشاورزی باید جای خود را به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بدهد تا اشتغال، درآمد و توسعه متوازن محقق شود.

کد خبر 6572109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها