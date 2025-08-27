به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح سالن چندمنظوره ورزشی شهید حاج‌محمدرضا زنجانی در شهر مهاجران، ضمن گرامیداشت هفته دولت و نام‌گذاری سالن به‌نام شهید والامقام، اظهار کرد: زنده نگه‌داشتن یاد شهدا کمتر از خود شهادت نیست و تکریم ایثارگران موجب برکت و رحمت الهی برای کشور خواهد بود.

وی درباره روند اجرای پروژه افزود: این سالن که از سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود و تا سال گذشته تنها ۳۵ درصد پیشرفت داشت، در مدت یک سال اخیر با تلاش مسئولان به بیش از ۶۵ درصد رسید و در ماه‌های پایانی به بهره‌برداری کامل رسید و اکنون در اختیار جوانان قرار دارد.

ملانوری‌شمسی تصریح کرد: در یک سال گذشته بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام، حتی با سابقه توقف ۱۵ تا ۲۰ ساله، تکمیل و تحویل مردم شده است. این رویکرد نه‌تنها در حوزه ورزش، بلکه در بخش‌های مسکن، راه، راه‌آهن و بهداشت نیز دنبال می‌شود.

استاندار همدان با اشاره به ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری، گفت: جذب سرمایه بخش خصوصی، ایجاد اشتغال پایدار، بهره‌وری منابع و حرکت در مسیر توسعه پایدار از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.

وی اضافه کرد: منابع ارزشمند آب، خاک و محیط‌زیست باید با مدیریت بهینه و در مسیر تولید با بهره‌وری بالا استفاده شوند.

ملانوری‌شمسی عنوان کرد: همچنین خام‌فروشی محصولات کشاورزی باید جای خود را به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بدهد تا اشتغال، درآمد و توسعه متوازن محقق شود.