امید بدون اعتماد شکننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان همدان اظهار کرد: بدون نظرات جوانان، برنامهها به موفقیت نخواهد رسید و همه مدیران باید این اصل را بپذیرند.
وی با بیان اینکه اعتماد، ضامن ماندگاری امید است، افزود: در اجرای هر پروژه، سهم جوانان باید مشخص و منابع موجود بهدرستی در دسترس قرار گیرد، زیرا تبعیض در استفاده از امکانات، موجب ناامیدی میشود.
استاندار همدان شفافیت در واگذاری امکانات ورزشی را ضروری دانست و گفت: مدیریت منابع نباید جزیرهای باشد؛ همکاری میان دستگاهها و ایجاد فضاهای مشترک میتواند هزینهها را کاهش و بهرهوری را افزایش دهد.
ملانوریشمسی تأکید کرد: در سیاستگذاریها، جایگاه جوانان باید ویژه باشد و برای بانوان جوان نیز شرایط برابر و ایمن فراهم شود؛ مدارس و مراکز آموزشی نیز میتوانند در این مسیر نقشآفرین باشند.
وی افزود: برنامهریزی دقیق و دسترسی برابر به امکانات، علاوه بر افزایش بهرهوری، موجب تقویت سرمایه اجتماعی خواهد شد، امید و اعتماد ستونهای پیشرفت هستند و ما موظفیم این دو ستون را با تلاش جمعی استوار کنیم.
