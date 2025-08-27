کاهش بار ترافیکی شهر یاسوج با افتتاح طرح ۴۵ متری سروک

  1. استانها
یاسوج-عضو شورای شهر یاسوج گفت: طرح ۴۵ متری سروک با هدف کاهش ترافیک شهر یاسوج به زودی به صورت رسمی افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان جاودانه ظهر چهارشنبه در بازدید از ۴۵ متری سروک اظهار کرد: این مسیر سال‌ها متوقف و تعطیل شده بود که با پیگیری‌های مستمر شورای اسلامی شهر، شهردار و پرسنل پرتلاش شهردار به ویژه حوزه فنی و عمرانی در مدت ۶ ماه فعال و آماده بهره‌برداری است.

عضو شورای شهر یاسوج افزود: این پروژه گام بزرگی در کاهش بار ترافیکی مرکز استان است که ظرف روزهای آینده با حضور استاندار و دیگر مسئولان استان به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

وی تصریح کرد: این پروژه یکی از مهمترین اقدامات عمرانی اخیر شهر است و نقش بسیار حیاتی در کاهش بار ترافیکی محور اکبرآباد به ویژه میدان‌های هفت سین و آریوبرزن دارد. افتتاح این مسیر نه تنها رفت و آمد شهروندان را تسهیل می‌کند بلکه به توسعه شهری و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه سروک کمک شایانی خواهد کرد.

