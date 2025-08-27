کاهش بار ترافیکی شهر یاسوج با افتتاح طرح ۴۵ متری سروک

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان جاودانه ظهر چهارشنبه در بازدید از ۴۵ متری سروک اظهار کرد: این مسیر سال‌ها متوقف و تعطیل شده بود که با پیگیری‌های مستمر شورای اسلامی شهر، شهردار و پرسنل پرتلاش شهردار به ویژه حوزه فنی و عمرانی در مدت ۶ ماه فعال و آماده بهره‌برداری است.

عضو شورای شهر یاسوج افزود: این پروژه گام بزرگی در کاهش بار ترافیکی مرکز استان است که ظرف روزهای آینده با حضور استاندار و دیگر مسئولان استان به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

وی تصریح کرد: این پروژه یکی از مهمترین اقدامات عمرانی اخیر شهر است و نقش بسیار حیاتی در کاهش بار ترافیکی محور اکبرآباد به ویژه میدان‌های هفت سین و آریوبرزن دارد. افتتاح این مسیر نه تنها رفت و آمد شهروندان را تسهیل می‌کند بلکه به توسعه شهری و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه سروک کمک شایانی خواهد کرد.