۵ کیلومتر ازمسیر مهران- پایانه مرزی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت ۵ کیلومتر از محور ۶ خطه مهران- پایانه مرزی توسط معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری ایلام رسماً افتتاح شد.

رامین عبدالهی معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان در این مراسم که با حضور تاج الدین صالحیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام و حیدر نعمتی فرماندار شهرستان مهران برگزار شد، گفت: مسیر مهران - پایانه مرزی ۱۱ و نیم کیلومتر است که قبلاً ۲ کیلومترآن ۶ بانده شده و امروز ۵ کیلومتر دیگر مسیر تکمیل و به بهره برداری رسید و شش بانده شدن مابقی مسیر نیز به زودی اجرایی می‌شود.

وی هدف از شش بانده شدن محور مهران- مرز را روان سازی ترافیک، تسریع تردد خودروهای امداد رسان و اتوبوس‌ها در زمان اربعین و همچنین ترانزیت و صادرات کالا به کشور عراق در طول سال عنوان کرد و افزود: برای اجرای این ۵ کیلومتر ۹۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.