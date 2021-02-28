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۱۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۲۱

وزیر جهاد کشاورزی:

«روستابازار» برای عرضه بی‌واسطه محصولات کشاورزی ایجاد می‌شود

«روستابازار» برای عرضه بی‌واسطه محصولات کشاورزی ایجاد می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: احداث روستابازار و باراندازهای محصولات پروتئینی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در جهت حذف واسطه‌ها و فروش مستقیم محصولات کشاورزی توسط تولیدکنندگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در حال حاضر در بخش کشاورزی انجام شده، ایجاد بازارچه‌های روستابازار است که کشاورزان به صورت مستقیم کالاهای خود را در این روستابازارها عرضه می‌کنند.

وی افزود: نمونه‌ای از روستابازار در مشهد راه‌اندازی شد و امیدواریم این روستابازار در تهران هم تأسیس شود.

خاوازی تصریح کرد: ایجاد باراندازهای بزرگ در سطح شهر تهران از اهداف دیگر وزارت جهاد کشاورزی است تا تولیدکنندگان محصولات پروتئینی بتوانند محصولات خود را در این باراندازها عرضه کنند.

وی افزود: دو بارانداز بزرگ در شرق و جنوب شرقی تهران در دست احداث است و تدارک لازم برای ایجاد یک بارانداز در غرب تهران هم دیده شده است که طی تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران اجرایی خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی اذعان کرد: امروز هم از شهردار تهران خواستیم تا غرفه‌هایی را در میادین میوه و تره‌بار به کشاورزان اختصاص دهند تا بتوانند کالاهای خود را در این غرفه‌ها عرضه کنند.

وی افزود: میادین میوه و تره‌بار امتحان خود را در کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند مانند مرغ و تخم مرغ، پس داده‌اند و بعضاً قیمت این میادین کمتر از قیمت مصوبه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، روزانه ۱۸۰ تا ۲۰۰ تن مرغ در اختیار سازمان میادین قرار می‌گیرد و اگر ظرفیت میادین بیشتر شود این رقم افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 5157532

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