۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

تلاش برای ماندگاری پزشکان متخصص و توسعه زیرساخت‌ها در استان بوشهر

بوشهر- سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تلاش برای ماندگاری پزشکان متخصص و توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها از اولویت های اصلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کشاورز صبح چهارشنبه در بازدید از بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گناوه اظهار کرد: کمبود برخی رشته‌های تخصصی مثل بیهوشی و طب اورژانس، مختص اینجا نیست. کمبود کشوری است، در تلاش هستیم تا با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم از چالش‌های موجود در این حوزه بکاهیم.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن بازدید از روند ارائه خدمات درمانی در بخش‌های مختلف بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گناوه با اشاره به یکی از نیازهای اساسی بیمارستان در حوزه تشخیصی عنوان کرد: در جهت تسریع در تکمیل پروژه ساختمان ام. آر. آی و همچنین اقدامات لازم برای خرید دستگاه، تلاش‌های مضاعفی صورت خواهد گرفت.

سرپرست معاونت درمان، سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مدیران ستادی حوزه درمان از بخش‌های اورژانس، اطفال، آی. سی.یو، سی‌سی‌یو، اتاق عمل، آزمایشگاه و کلینیک تخصصی امام خمینی (ره) گناوه بازدید کردند.

