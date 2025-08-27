به گزارش خبرنگار مهر، علی باستی ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معرفه رئیس دانشگاه گیلان با اشاره به تدوین برنامه اجرایی دانشگاه بر اساس نقشه جامع علمی کشور برنامه پیشنهادی وزیر علوم و سند راهبردی دانشگاه گیلان اظهار کرد: برنامه مدیریتی من در هفت محور اصلی تنظیم شده که بر پایه ظرفیتهای علمی، جغرافیایی و اقتصادی استان گیلان طراحی شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزشی گفت: بازنگری در سرفصلهای درسی، بهروزرسانی محتوای آموزشی با محوریت هوش مصنوعی و فناوریهای نوین و تفکیک ساختاری میان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از اولویتهای این محور است.
باستی با اشاره به اهمیت تربیت اخلاقمدار دانشجویان افزود: برنامه ما تقویت باورهای اسلامی و فرهنگی با بهرهگیری از روشهای نوین آموزشی از جمله استفاده از فناوریهای تعاملی و هوش مصنوعی در انتقال مفاهیم دینی و اخلاقی به نسل جدید است.
وی با تأکید بر نقش دانشگاه در حل مسائل منطقهای، گفت: با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشگاه و استان، تلاش خواهیم کرد تا پژوهشها به سمت حل مسائل واقعی جامعه هدایت شوند. اصلاح نظام ارزشیابی اساتید و دانشجویان نیز در دستور کار قرار دارد.
سرپرست دانشگاه گیلان با اشاره به ضرورت تعامل با مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور اظهار کرد: «دانشگاه نباید بهصورت جزیرهای عمل کند. همکاریهای بینرشتهای و بیننهادی میتواند اثربخشی علمی و اجتماعی دانشگاه را افزایش دهد.
باستی ابراز امیدواری کرد: با همراهی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه، مسیر تحول و پیشرفت علمی دانشگاه گیلان با قدرت ادامه یابد.
وی با اشاره به اهمیت زیرساختهای فناورانه در تحقق اهداف علمی و ارتباطات بینالمللی گفت: بدون زیرساختهای تخصصی، از جمله کارگاههای پیشرفته، سامانههای دادهمحور و مراکز تحقیقاتی امکان انجام پژوهشهای اثربخش و تعاملات علمی گسترده وجود ندارد.
باستی افزود: بخشی از این زیرساختها با حمایت دولت، بخشی از طریق مولدسازی داراییها، و بخشی نیز با مشارکت خیرین علمی تأمین خواهد شد.
سرپرست دانشگاه گیلان با تأکید بر اهمیت منابع انسانی در دانشگاهها، اظهار کرد: اساتید، دانشجویان و کارکنان، سرمایههای اصلی دانشگاه هستند.
باستی افزود: برنامه ما افزایش مهارت، رفاه و انگیزه این عزیزان است تا بتوانند با انگیزه و توان بیشتر در مسیر توسعه علمی گام بردارند.
وی قول داد به عنوان نماینده دانشگاه از حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان در سطح ملی دفاع کند.
سرپرست دانشگاه گیلان افزود: در کنار ارتقا معیشت، استقلال مالی دانشگاه و بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت ارتقا نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری در دانشگاه تأکید کرد و گفت: شفافیت در تصمیمات تفویض اختیار به مدیران، شایستهگزینی در جذب اعضای هیئت علمی و کارکنان، و استفاده از نخبگان در شوراهای تخصصی از اصول مدیریتی ما خواهد بود.
باستی افزود: دانشگاه باید متعهد باشد که بر اساس برنامه راهبردی خود حرکت کند. شوراهای صنفی دانشجویان، اساتید و کارکنان، تشکلهای اسلامی و کانونهای دانشجویی میتوانند نقش مؤثری در ظرفیتسازی و افزایش سرمایه اجتماعی دانشگاه ایفا کنند.
