سکاندار جدید هیئت تکواندو آذربایجان شرقی مشخص شد

به گزارش نگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت تکواندو آذربایجان شرقی ظهر چهارشنبه پنجم شهریور ماه ۱۴۰۴ به ریاست هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو، بیژن شفیع خراسانی رئیس کمیته امور استان‌های فدراسیون تکواندو و حبیب مقصودی مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به عنوان نایب رئیس مجمع و کاندیداها و اعضای مجمع برگزار شد.

گفتنی است، با توجه به ثبت نام ۸ نفر نامزد در مجمع انتخاباتی و انصراف پنج نفر و رقابت سه نفر در رأی گیری نهایتاً رضا نوری قزلجه با کسب ۲۲ رأی به مدت چهار سال ریاست هیئت تکواندو آذربایجان شرقی را بر عهده گرفت.