به گزارش خبرگزاری مهر، روز پنجشنبه کاروان ورزشی ایران در حالی توانست ۱۲ مدال رنگارنگ را در مسابقات جهانی ورزش شرکت‌ها به میزبانی مسکو کسب کند که دوندگان آذربایجان شرقی در این مسابقات با کسب سه مدال از ۱۲ مدال کشور خوش درخشیدند.

دوندگان شایسته استان آذربایجان شرقی در بازی‌های جهانی ورزش شرکت‌ها که در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه لوژونیکی مسکو برگزار شد افتخارات درخشانی برای کاروان ورزشی ایران به ارمغان آوردند.

حسین سیفی در رده سنی زیر ۳۵ سال با درخشش خود در مسابقات ۳۰۰۰ متر مقام نخست و مدال طلای این رقابت را کسب کرد. وی همچنین در مسابقات ۱۵۰۰ متر توانست مدال نقره را به گردن آویزد.

اکبر غلامی آمقانی در رده سنی بالای ۳۵ سال در رقابت‌های ۱۵۰۰ متر موفق به کسب مدال نقره شد و نام خود را در میان افتخارآفرینان این دوره از مسابقات ثبت کرد.

در مجموع کاروان ورزشی ایران با کسب ۱۲ مدال رنگارنگ این دوره از مسابقات را با موفقیت به پایان رساند. این رقابت‌ها با حضور بیش از ۳۰ کشور جهان از جمله کشورهای عضو بریکس برگزار شد.

این موفقیت نشان‌دهنده استعداد و تلاش ورزشکاران ایرانی به ویژه دوندگان استان آذربایجان شرقی است. حضور قدرتمند ایران در این رقابت‌های بین‌المللی نشان از پتانسیل بالای ورزش در حوزه شرکت‌ها دارد.