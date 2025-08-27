مساجد از ارکان قدرت ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح چهارشنبه در نمایشگاه فعالان مساجد استان، با تأکید بر جایگاه راهبردی مساجد در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی گفت: انسجامبخشی به مساجد، تعالی آنها و رساندنشان به جایگاه واقعی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و از اندیشههای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش قرارگاههای مسجد در کشور اظهار داشت: قرارگاههای ملی مسجد با برنامههای متنوع و متناسب با شرایط روز میتوانند تحولات بزرگی در آینده رقم بزنند و مساجد را به کانون اصلی مدیریت فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه تبدیل کنند.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه مساجد همواره در طول تاریخ اسلام کانون تصمیمسازیهای مهم بودهاند، تصریح کرد: مرکز حکومت پیامبر اکرم (ص) مسجد بود و حکومت امیرالمؤمنین (ع) نیز از مسجد اداره میشد. بسیاری از فرازهای مهم تاریخ اسلام از مسجد آغاز شده و به ثمر نشسته است.
آیتالله صفایی بوشهری عمران مساجد را صرفاً محدود به ساختوساز ظاهری ندانست و گفت: تعمیر به معنای اصلاح وضع موجود است، اما عمران یعنی حیاتبخشی. عمران مساجد فقط در سختافزار خلاصه نمیشود بلکه نرمافزاری است و در حوزههایی همچون فرهنگ، آموزش، عبادت، مراسم دینی، مقاومت، مدیریت اجتماعی، خدمترسانی و حتی قضاوت و حل منازعات تحقق مییابد.
وی افزود: اگر بتوانیم مساجد را به سمت تراز واقعی مسجد اسلامی هدایت کنیم، قطعاً یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی در ایران و اقتدار بینالمللی و منطقهای جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت. نباید مسجد را صرفاً محدود به برگزاری نماز و مراسم دینی کنیم، چرا که در فقه اسلامی مسجد جایگاهی ویژه دارد و خداوند خانه خود را مسجد قرار داده است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به روایات نبوی در فضیلت مسجد گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند کسی که به سوی مسجد حرکت کند و با جماعت به عبادت بپردازد، برای هر قدمش هفتاد هزار حسنه نوشته میشود و درجاتش در نزد خداوند بالا میرود. همچنین در روایت دیگری آمده است هر نفسی که در مسجد کشیده میشود، ده حسنه برای فرد نوشته شده و ده گناه از او برداشته میشود و فرشتگان بر او درود میفرستند.
وی ادامه داد: امام صادق (ع) نیز مسجد را بیتالله در زمین معرفی کردند و کسی که وارد مسجد میشود در حقیقت میهمان خداوند است؛ میزبانی که بهترین پذیرایی را نصیب میهمانان خود میکند.
وب گفت: از همینرو مساجد باید به عنوان محور حیات اسلامی جامعه مورد توجه ویژه قرار گیرند.
امام جمعه بوشهر با اشاره به جایگاه مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی از مساجد آغاز شد و با محوریت مسجد به پیروزی رسید و امروز نیز با محوریت مساجد به سمت تحقق اهداف نهایی خود حرکت خواهد کرد.
وی نقش مساجد در حل مشکلات جامعه را برجسته دانست و افزود: اگر با مدیریت دانشبنیان و اسلامی، برنامههای رشد فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی را در مساجد توسعه دهیم، بسیاری از مشکلات موجود جامعه برطرف خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه در سطح کشور ۱۲ هزار مسجد فعال است خاطرنشان کرد: در استان بوشهر نیز ۳۵۰ مسجد وجود دارد و خوشبختانه هیچ روستایی در استان نیست که مسجد نداشته باشد. این ظرفیت بزرگ هم در میان شیعیان و هم اهل سنت با نگاه وحدتآفرین و همدلی مشترک مورد استفاده قرار گرفته است و همین امر نشانه ولایتمداری و اخلاقمداری مردم استان بوشهر است.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای استاندار بوشهر، ائمه جمعه، علمای شیعه و اهل سنت، فعالان و خادمان مساجد گفت: امیدواریم با همدلی و وفاق و با تداوم مسیر ولایتمداری، بتوانیم بهزودی شاهد تحقق مسجد تراز اسلامی در سراسر کشور باشیم و مساجد جایگاه اصلی خود را به عنوان مراکز حیاتبخش جامعه باز یابند.
در پایان این مراسم از کارگزاران برتر مساجد استان بوشهر تجلیل به عمل آمد.
نظر شما